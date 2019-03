Ringingen Mitglieder sind mit ihrem Vorstand zufrieden

Salmendingen / Eugen Leibold

Der Salmendinger Musikverein hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht.

In seinem Rückblick auf sein erstes Amtsjahr als Vorsitzender erwähnte Heiko Stopper unter anderem den Auftritt beim Fischer-Brauereifest in Mössingen, die wieder einmal sehr gelungene Sommerserenade rund um den Nepomukbrunnen. Hier kamen so viele Besucher, dass eilends weitere Tischgarnituren aufgebaut werden mussten. Auch die Kirbe, bei der die Fehlataler und die Kapelle Blechhauf’n aufspielten, sei ein Riesenerfolg gewesen.

Wie Stopper weiter sagte, zählt der Verein derzeit 109 Mitglieder, davon 36 aktive Musiker und sechs Jungmusiker.

Schriftführer Peter Straubinger ließ das vergangene Jahr nochmals detailliert Revue passieren. Er erinnerte dabei an die Bewirtung beim Pfarrfest, an die Teilnahme am Umweltaktionstag und an das Jahreskonzert.

Kassierer Fabian Straubinger gab Einblick in die finanzielle Situation. Sein Fazit fiel zufrieden­stellend aus. Und genau so sahen es auch die Kassenprüfer Rudi Steinhilber und Evelyn Hipp.

Da Dirigent Martin Rein persönlich nicht anwesend sein konnte, wurde sein Bericht von Patrick Straubinger vorgetragen. Ein Lob gab’s aus musikalischer Sicht; der Probenbesuch, tadelte Martin Rein, sollte allerdings erheblich besser werden.

Jugendleiter Andreas Straubinger teilte mit, dass die Zusammenarbeit mit dem Musikverein Ringingen im Jugendbereich überaus gewinnbringend sei. Die sieben Kinder, die in der Jugendkapelle Ringingen-Salmendingen spielen, haben unter ihrem Leiter Robert Nadler viele und überaus erfolgreiche Auftritte absolviert. Nadler selbst bestätigte diese Ansicht, er sei mit den Jugendlichen überaus zufrieden. Die Entlastung war anschließend reine Formsache. Ortsvorsteher Erwin Staubinger nahm sie zum Anlass, dem Verein seinen Dank für sein vielfältiges Wirken auszusprechen.

Bei den Wahlen ergaben sich keine Veränderungen. Bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Patrick Straubinger, Schriftführer Peter Straubinger, die Beisitzer Andreas Baur, Alexandra Lotzer und Annalena Stopper sowie Jugendleiter Andreas Straubinger und Annika Früh.

Gerhard Straubinger

ist der „Probenkönig“

Für guten Probenbesuch wurde Gerhard Straubinger an dem Abend einmal mehr zum „Probenkönig“ der Kapelle ernannt. Auf Platz zwei folgte dann Klaus Stopper, Rang drei belegt Sina Früh.