Burladingen Leon Pfister ist Lehrling des Monats

Burladingen / HZ

Der Auszubildende stellt für die Handwerkskammer Reutlingen ein Vorbild für andere junge Menschen dar.

Jeden Monat stellt die Handwerkskammer Reutlingen einen Lehrling und dessen Ausbildungsbetrieb in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Diesen Monat hat sie Leon Pfister ausgezeichnet. Der Gomaringer macht in der Autohaus Bruckelt GmbH seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker.

Für den heute 19-Jährigen war schon früh klar, dass eine Ausbildung im Handwerk eine gute Grundlage für seine berufliche Zukunft wäre. Und da Fahrzeuge in seinem Leben immer eine große Rolle gespielt haben, entschied er sich nach seinem Realschulabschluss für eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Während der Schulzeit hatte er bereits ein Praktikum in einem Kfz-Betrieb absolviert. „Das Praktikum hat mir immensen Spaß gemacht und mich in meiner Entscheidung bestärkt, eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker anzustreben“, berichtet Pfister.

Seine allererste Bewerbung schickt er an die Autohaus Bruckelt GmbH in Burladingen. Nach einem kurzen Ferienpraktikum, bei dem sich Leon Pfister offensichtlich als begabt erwies, bot Firmenchef Mathias Bruckelt ihm einen Ausbildungsplatz an. Das Autohaus Bruckelt legt besonderen Wert auf die Lehrlingsausbildung. So durchläuft Leon Pfister verschiedene Abteilungen des Autohauses.

Offensichtliche Begabung

Mathias Bruckelt erkannte schnell die Talente des jungen Mannes: „Er passt hervorragend in unser Team, lernt schnell, ist ehrgeizig, engagiert und motiviert und konnte sogar in einer kurzen Urlaubsvertretung intensiv in das nicht gerade einfache Aufgabengebiet des Lagerwesens eingearbeitet werden, sodass er das Tagesgeschäft fast eigenständig abwickeln konnte.“

Leon Pfister gefällt es, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Für ihn ist der Beruf einer der vielseitigsten überhaupt: „Die technische Entwicklung geht doch in sehr viele Richtungen. Da muss man als Mechatroniker dranbleiben, damit man den Anschluss nicht verliert.“ Er fährt fort: „Hier bei Bruckelt ist man immer am Puls der Zeit.“

In seiner Freizeit schraubt – wie sollte es auch anders sein – der Gomaringer an seinem Motorrad. Motorradfahren und Joggen gehören zu seinen Hobbys. Anders als viele seiner Freunde, beschäftigt sich Leon auch nach Feierabend noch mit beruflichen Inhalten. „Ich versuche, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn mir etwas nicht klar ist, setze ich mich an den Schreibtisch und fange an zu analysieren.“

Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, und Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert wiesen bei der Übergabe der Ehrenurkunde und des Geldgeschenks darauf hin, dass der Betrieb immer ein gehöriges Stück zur guten Ausbildungsleistung mit beitrage. Im Falle von Leon Pfister, meinten sie, muss der Betrieb alles richtig gemacht haben – wobei der Ausbildungsbetrieb schon mehrfach Innungssieger aufzubieten hatte.

Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“, so Harald Herrmann weiter, solle aber auch der Vorbildcharakter von Jugendlichen hervorgehoben werden. „Schön wäre es, wenn auf diesem Weg ein Ansporn für andere geschaffen werden könnte, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen.“