Burladingen Harry Ebert erhält disziplinarischen Verweis

Burladingen / SWP

In einem Disziplinarverfahren erteilt die Aufsichtsbehörde in Balingen dem Burladinger Bürgermeister einen Verweis.

Das Landratsamt des Zollernalbkreises erteilt dem Burladinger Bürgermeister Harry Ebert einen Verweis – das ist das Ergebnis eines Disziplinarverfahrens, das bereits Anfang 2017 gegen das Stadtoberhaupt eingeleitet wurde. Hintergrund waren umstrittene Veröffentlichungen des Bürgermeisters im städtischen Amtsblatt und Äußerungen über Mitglieder des Gemeinderats auf Facebook, wo Ebert den Begriff „Landeier“ benutzt hatte.

In einer Pressemitteilung des Landratsamtes zum Ausgang des Verfahrens heißt es: „Der Gemeinderat bildet das Hauptorgan der Städte und Gemeinden. Den ehrenamtlichen Gemeinderäten obliegt unter anderem eine wichtige Kontrollfunktion. Das Disziplinarverfahren wurde zwischenzeitlich mit einem Verweis abgeschlossen. In zwei Fällen wurde klargestellt, dass das Verhalten von Bürgermeister Ebert nicht in Ordnung war. Für sein Fehlverhalten hatte sich Bürgermeister Ebert bei den Stadträten im Februar 2017 in öffentlicher Sitzung entschuldigt und einen Artikel im Amtsblatt geändert.“