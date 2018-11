Burladingen Kulturverein feiert sein 25-jähriges Bestehen

Next

Burladingen / Von Eugen Leibold

Der Burladinger Kulturverein feierte sein 25-jähriges Bestehen mit einem unvergesslichen Unterhaltungsabend.

Mit einem Jubiläumsabend beschloss der Kulturverein Burladingen am Samstag eine Reihe von Veranstaltung anlässlich seines 25-jährigen Bestehens. Und die Gäste in der Stadthalle waren hellauf begeistert!

Eröffnet wurde der Abend mit einem Stehempfang. Nachdem die Besucher später an den Tischen Platz genommen hatten, startete ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Schon die Moderation war den Besuch wert, war es dem Kulturverein doch gelungen, dafür Bernd Kohlhepp alias Hämmerle zu gewinnen. Zu Bernd Kohlhepp besteht seit Jahren eine gute Freundschaft.

Zuvor gab die Vorsitzende Susanne Ruf noch einen kleinen Rückblick auf die Vereinsgründung vor 25 Jahren. Dazu trafen sich 38 interessierte Bürger im damaligen Gasthaus „Berg“. Seit dieser Zeit wurden über 100 Veranstaltungen organisiert. Als Beispiele nannte sie die Oldie-Nächte, die Stadtfeste, die Sommerfarben, die Hämmerle-Gastspiele, Podiumsdiskussionen und vieles mehr. Johannes Amann ergänzte ihre Ausführungen um einen Bildvortrag über die 25-jährige Vereinsgeschichte.

Dann hieß es Bühne frei – für das Theater Lindenhof, das Ausschnitte aus seinem Programm „Spätzle mit Soß“ zeigte, und für die Tanzgruppe aus dem Fitnesspark Enjoy, die es schon seit Jahren versteht, das Publikum mit ihrem Können zu begeistern. Ebenfalls begeistert waren die Besucher von der Gruppe „Lieder a la Carte“. Es dauerte nicht lange, da brodelte die Stimmung in der Halle.

Dass an dem Abend niemand verdursten oder verhungern musste, dafür sorgte der 1. FC Burladingen, der die Bewirtung übernommen hatte, und Christos vom Gasthaus „Zoller“, der seine berühmten „Zollerschnitzel“ in der Küche der Stadthalle zubereitete. Als am frühen Morgen die letzten Gäste die Stadthalle verlassen hatten, zog die überglückliche Vorsitzende Susanne Ruf dieses Fazit: „Das war ein mehr als tolles Fest. Sicherlich werde ich einige Tage brauchen, um diesen Erfolg zu verdauen.“