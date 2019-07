Die jetzt aufgezeichnete Bares-für-Rares-Sendung mit dem Burladinger Wolfgang Bastian wird vermutlich im Oktober ausgestrahlt. Einiges ist aber schon durchgedrungen.

Die HZ berichtete darüber: Wolfgang Bastian, Grafik-Designer und Vorsitzender der „burladinger maler“, war eingeladen, bei der ZDF-Nachmittagssendung „Bares für Rares“ ein Bild zu verkaufen, das er selber geschenkt bekommen hat – und von dem lange Zeit niemand wusste, dass es ziemlich wertvoll ist, nämlich eine Lithografie des zeitgenössischen Künstlers Günther Uecker.

Bastian reiste am Montag vergangener Woche gemeinsam mit seiner Frau Hanna ins Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln. Alles hat geklappt. Der Burladinger wurde zugelassen, erhielt von Horst Lichter nach vorangegangener Expertise „dat Händlerkärtschen“ und durfte sein Bild zum Verkauf beziehungsweise zur Versteigerung anbieten.

Neugier bei der Hockete

Was im Verlauf der Aufzeichnung weiter passierte? Spätestens nachdem der Tausendsassa Bastian am vergangenen Samstag die Burladinger Brunnenhockete der Nautle besuchte und von allen Seiten darauf angesprochen wurde, wie es denn gelaufen sei, weiß man in der Fehlastadt so einiges über die Einzelheiten des Drehs. Bastian ist ja nun nicht der Verschwiegendste.

Die HZ weiß aber noch viel mehr darüber. Sie wird jedoch nichts verraten. Etwa, wie Händler Luki den Preis für die von Bastian angebotene Uecker-Lithographie nach oben drückte, obwohl er selber vermutlich nicht das geringste Interesse an dem etwas eigenwilligen Bild hatte sondern aus reiner Sympathie für Bastian handelte. Oder wie…

Nein, wir plaudern nichts aus, die Freude an der Überraschung soll, denen, die noch nichts Genaues wissen, bis zur Fernseh-Ausstrahlung erhalten bleiben. Was man aber verraten darf und was die HZ-Leser wissen sollten, ist: Das ZDF zeigt die Sendung erst im Oktober. Möglicherweise auch später.

Wann genau, das weiß selbst Wolfgang Bastian momentan noch nicht. Er wird eine Woche vorher Bescheid erhalten. Und natürlich gibt die HZ den Termin dann bekannt. Wir freuen uns schon. Dat wird lostig!