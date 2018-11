Burladigen Konzerterlös kommt Georgskirche zugute

Burladingen / Eugen Leibold

In der Georgskirche in Burladingen gab „Querbeet live“ am Samstag ein Benefizkonzert zu Gunsten des Fördervereins der Kirche. Mit dabei waren die Lumpenkapelle Burladingen und der Jugendchor der Jugendmusikschule unter Leitung von Michael Binder. Schon weit vor Beginn der Veranstaltung wurden sämtliche Sitzmöglichkeiten in der Georgskirche herbeigeschafft, trotzdem mussten viele der 400 Besucher das Konzert im Stehen anhören. Doch sie taten es gerne.

Turmuhr aus dem Jahr 1520

Franz Rieber, Vorsitzender des Fördervereins, betonte, dass mit den bisherigen Renovierungsarbeiten das Ende noch nicht erreicht ist. Als nächstes stehe die Sanierung des Turmgebäudes an. Dieser Turm ist viel älter als die Kirche. Beeindruckend sei hier vor allem das Uhrwerk. Dieses stammt aus dem Jahr 1520 und soll möglichst bald nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen des Turmgebäudes bei Führungen gezeigt werden.

Melanie Schoser, Mitglied bei „Querbeet live“, moderierte das Konzert. Zum Auftakt war der Jugendchor mit „Engel“ von Ramstein zu hören. Drei „Querbeet live“-Sängerinnen unterstützten ihn dabei. Mit „Just a closer walk“ zog die Lumpenkaplle vom Chorraum durch die Kirche zur Empore. „Querbeet live“ übernahm mit „Can‘t help falling in love“ und „To be with you“. Frenetischer Beifall brandete auf.

Und wieder war die Lumpenkapelle an der Reihe. „Lonly Boy“ und „Amol segn ma uns wieder“ übezeugte das Publikum, dass die Lumpenkapelle Burladingen nicht nur bei der Fasnet gut spielen kann.

Jugendchor, Lumpenkapelle und „Querbeet live“ waren mal abwechselnd, mal gemeinsam zu hören. Pfarrer Konrad Bueb bedankte sich bei allen Akteuren für diesen unvergesslichen Abend.

Melanie Schoser bat um Spenden zur Erhaltung der Georgskirche. „Wir werden nachher am Ausgang mit einem Glasbehälter sammeln und es sollte schon leichtes Geld sein, also nichts was kleppert.“ Natürlich kamen die Musiker und Sänger an diesem Abend nicht um eine Zugabe herum. So endete ein herrliches Konzert mit einem von „Querbeet live“, der Lumpenkapelle und dem Jugendchor gemeinsam vorgetragenem Stück: „Hymne“. So manchen Zuhörer summte mit.

Vor der Georgskirche gab es Glühwein und Rote Würste. Viele der Besucher nahmen hier die Gelegenheit wahr und blieben noch einige Zeit, immer noch beeindruckt und begeistert von einem unvergesslichen Abend.