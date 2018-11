Burladingen Konzert bringt 6000 Euro für die Georgskirche

Burladingen / Rainer Eule

Übertraf schon die Besucherzahl beim Benefizkonzert der Band „Querbeet“ in der St. Georgskirche in Burladingen alle Erwartungen, toppte der am Mittwoch­ im Rathaus an den Förderverein St. Georgskirche überreichte Spendenscheck dies nochmals. Besucher und die Sponsoren des Konzertes hatten 6000 Euro in die Kasse gelegt.

Zur Spendenübergabe hatte Bürgermeister Harry Ebert ins Rathaus geladen. Er zog eine kurze Bilanz über die ehrenamtlich geleistete Arbeit des Fördervereins, die er seit 20 Jahren begleite. Früher bereits zum Abbruch vorgesehen, bilde diese Kirche heute entlang der Ortsdurchfahrt einen Blickfang, habe ihren Platz in der Bevölkerung wieder gefunden und werde von Kirche und Vereinen wieder genutzt. Allerdings bedürfe dieses Bauwerk auch der dauernden Unterhaltung, Kosten mit denen sich die Kirche allein schwer tue und dabei vom Förderverein unterstützt werde.

Einen Beitrag zu dieser Arbeit leistete die Band „Querbeet“ mit der Idee zu einem Benefizkonzert im Zusammenwirken mit der Lumpenkapelle Burladingen und dem Jugendchor der Jugendmusikschule. Ein Konzert, das unvergessen bleiben werde und, so der Vorsitzende des Fördervereins Franz Rieber, auch hinsichtlich weiter eingehender Spende immer noch nachwirke.

Rieber bedankte sich bei „Querbeet“ nochmals für die tolle Konzeption zum Konzert sowie bei allen anderen Mitwirkenden. Der große Aufwand an Proben habe sich für die Musiker gelohnt, und auch die schwierige Akustik wurde gemeistert. Sein besonderer Dank galt den Sponsoren, die auch zur Spendenübergabe gekommen waren: Arndt Ständer von der Volksbank Hohenzollern-Balingen, Jürgen Ulrich von der Sparkassenstiftung „Kunst, Bildung und Kultur“, Berthold Barth von der Spedition Barth und Stefan Maier von der Firma Betz-Maier. Pfarrer Konrad Bueb, als Hausherr der Kirche, war terminlich verhindert, ihm dankte Franz Rieber für die Bereitschaft, das Sakralgebäude immer wieder für weltliche Veranstaltungen zu öffnen.

Ein spannender Moment war es, als Alexandra Mauz für „Querbeet“ den Spendenscheck aus dem Umschlag zog. Mit einer Summe von 6000 Euro hatte keiner gerechnet.

Die 320 Besucher hatten 2600 Euro in die Spendengläser geworfen, manche, damit es klingelte, auch Kleingeld. Rund 400 Euro erbrachte die Bewirtung nach dem Konzert vor der Kirche, 3000 Euro gaben die Sponsoren dazu. Vertreter der Banken wie auch der Firmen würdigten das bürgerliche Engagement für die spätbarocke Kirche.

Interessantes war auch beim anschließenden Stehempfang zu hören, da sprudelte es nur so von Ideen, wie man den Förderverein weiter unterstützen könne: zum Beispiel mit mehr öffentliche Veranstaltungen wie Konzerten dieser Art, Ausstellungen oder auch Festivitäten im Vorbereich, die man mit dem kirchlichen Jahreslauf in Einklang bringen könne.