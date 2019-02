Burladingen Kolpingfasnet ist halt noch Fasnet

Noch ein Ball am Samstag

Gelegenheit Sie haben die Kolpingsfasnet verpasst und hätten aber auch gerne einmal wieder ein schönes Programm gesehen? Leider findet in diesem Jahr in Burladingen kein Bürgerball statt. Einen traditionellen Ball mit einfallsreichen, handgemachten Vorführungen veranstaltet am Samstag die Stadtkapelle in der Stadthalle. Den sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.