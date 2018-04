Burladingen Kleine und große Eierläufer haben viel Spaß

Burladingen / Eugen Leibold

„Oierrusala“: Der vom Albverein Burladingen gepflegte Osterbrauch kam wieder gut an. Sogar die Sonne lachte dieses Mal.

Wie es schöner Brauch ist, veranstaltete die Albvereinsortsgruppe Burladingen am Ostermontag ihr Oierrusala. Nachdem in vergangenen Jahren stets schlechtes Wetter die Veranstaltung trübte, war dieses Mal die Sonne die große Freundin des Albvereins.

Noch nicht auf der Flurkarte

Treffpunkt war – auch das in gewohnter Weise – um 14 Uhr beim Tiefentalstation. Von dort aus wanderte man gemeinsam Richtung Starzelner Sportplatz zur Osterwiese am Nehberg.

Die „Osterwiese“ wird man in Flurkarten vergeblich suchen, es ist der Albverein, der das Gelände so getauft hat. Aber wer weiß, vielleicht setzt sich der Name durch und wird dereinst von Geometern für würdig befunden, in die Karten aufgenommer zu werden.

Anderthalb Stunden Spaß

Am Platz hatten die Verantwortlichen bereits alle Vorarbeiten für das kleine Fest geleistet. Viele Kinder und Erwachsene nahmen an dem Oierrusala teil. Nach rund anderthalb Stunden standen die Gewinner fest. Beim Eierlauf der Erwachsenen siegte Christina Schatz. Bei den Kindern hatte Mattis Freudenmann die Nase vorn.

Beim Oierrusala, bei dem es darum geht, ein Ei möglichst nah und gänzlich unbeschadet, durch einen Wurf an einem Ziel zu platzieren, gewann bei den Kindern Sven Wittner vor Mattis Freudenmann und Luka Prill.

Hefeteig-Hasen für die Sieger

Bei den Großen war Julia Knuth die Gewinnerin. Auf Rang zwei und drei folgten Matthias Schraitle und Tanja Wittner. Alle Platzierten erhielten den traditionellen Hefeteighasen als Gewinn.

Für die Zuschauer, welche die Teilnehmer anfeuerten, war mit Kuchen und Kaffee für das leibliche Wohl vorgesorgt.

Eine, so darf man als Fazit sagen, insgesamt schöne Veranstaltung, die allen Gästen gefallen hat. Und damit besteht zugleich die Hoffnung, dass der Brauch auch am Ostermontag des kommenden Jahres wieder genug Teilnehmer findet.