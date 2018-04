Melchingen Erfolgsrezept: Kein festes Programm

Melchingen / Matthias Badura

Friedel Kehrer, die Poetische der beiden „Bronnweiler Weiber“, hatte als Gaststar des 5. Melchinger Mundartstammtisches mit 20, 30 Besuchern gerechnet – und war hingerissen, als sie den vollbesetzten „Ochsen“ sah. So hingerissen, dass sie beschloss, bei sich daheim in Bronnweiler auch so einen Mundartstammtisch zu etablieren. Die Sängerin erhielt noch am selben Abend die Zusage mehrerer Melchinger Mundartkünstler: Adelbert Barth, seine Nichte Lena, der Liedermacher Jimmy Maas und der Melchinger Dreigesang wollen beim Bronnweiler Auftakt Pate stehen.

Man darf sich aber auch als Einheimischer fragen, warum die von Adelbert Barth organisierten Mundartabende regelmäßig und auch noch in der fünften Auflage den „Ochsen“ füllen? Barth selbst glaubt, dass die Treffen gerade deshalb so gut ankommen, weil der Besucher nie ganz genau wisse, was ihn erwartet; wer außer dem Gastkünstler sonst etwas vorträgt; ob man Gedichte, Lieder oder eine Erzählung zu hören bekommt. Und welcher Art die Beiträge jeweils sind, ob tiefgründig oder eher lustig. Bei der jüngsten Veranstaltung war es Friedel Kehrer, die mit ihren Liedern über das Sein und das Leben die Zuhörer verzauberte, die aber mit ihrem Song vom faulen Dornröschen, das schlafenderweise 100 Jahre lang alle schwäbischen Fleiß-Tugenden vernachlässigt, das Publikum auch wieder zum Lachen brachte.

Ludwig Bosch, Jungingen, eröffnete keck die Reihe der nicht-angekündigten Beiträge mit einem abenteuerlichen Gedicht von einer ungewöhnlichen Wildschweinjagd. Willi Gastel, Burladingen, neckte die Gäste aus dem Stehgreif heraus, ließ dazu kleine Anekdoten einfließen. Meinrad Mauz, Burladingen, „vollkommen unvorbereitet“ vors Auditorium gezerrt, holte einmal tief Luft und brannte dann ein Feuerwerk von Witzen ab. Jimmy Maas erörterte die Frage, wie man den Charakter eines Älblers beschreiben kann. Karl Failenschmid, Gomadingen, erzählte in einem Gedicht von einer dörflichen Baum-Versteigerung, und Jo Schmieg, Thanheim, brillierte mit seinen Wortspielen über so profane Themen wie „Straßenwalze“ und „Most“.

Adelbert Barth alias Peter Fidel und seine Nichte Lena sangen – natürlich – ihr Fasnetslied, mit dem sie beim Radio-Wettbewerb „Närrischer Ohrwurm“ auf Rang zwei gelangt waren. Riesenapplaus zum Schluss!