Melchingen Jugend wünscht sich sehnlichst einen Treff

Melchingen / SWP

Der Ortschaftsrat möchte etwas für die Jugend tun. Jetzt geht es um das richtige Konzept.

Die Melchinger Jugend, zumindest in großer Zahl, hätte gerne einen Jugendtreff – so wie den ja auch andere Burladinger Stadtteile aufweisen. In den vergangenen Wochen haben sich die Jugendlichen mehrmals zusammengesetzt, um zu überlegen, wie ein Jugendtreff denn umgesetzt werden könnte. Ihre Ideen trugen sie in der jüngsten Ortschaftsratssitzung vor.

Denkbar als Standort wäre ein Platz im Bereich der „Weilerwiesen“, hier gäbe es bereits einen Bebauungsplan. Das wäre nicht mitten im Ort, aber trotzdem geschützt erreichbar. Laut Auskunft der Baurechtsbehörde des Landratsamtes Zollernalbkreis könnte dort ein Behelfsbau, zum Beispiel ein Container, aufgestellt werden.

Der Sprecher der Jugendlichen, Aron Beck, stellte dem Ortschaftsrat die Überlegungen vor. So sollen sich in dem Club Jugendliche ab 14 Jahren treffen können. Organisatorisch soll dies über einen Verein erfolgen, in dessen Vorstand mindestens zwei Elternteile vertreten sind. Derzeit seien es rund 20 bis 25 Jugendliche, die sich dafür einsetzen.

Die Jugend könnte sich durchaus eine Containerlösung vorstellen, zuzüglich eines Sanitärcontainers, der dann auch bei Festen genutzt werden könnte.

Ortschaftsrat Alfons Aster fragte nach, ob denn bereits ein Kostenvoranschlag vorliege. Auch Horst Lamparth wollte zuerst die Kosten ermittelt haben, dann könnte ein Lageplan erstellt werden, gegebenenfalls müssten weitere Optionen geprüft werden.

Laut Ortschaftsrat Willi Maichle wäre so ein Jugendclub nur über die Organisation eines Vereines möglich. Otto Müller ist der Auffassung, dass die Jugendlichen sich zuerst in einem Verein konstituieren müssten. Eventuell wäre es sinnvoll, zuerst eine Interimslösung zu suchen, zum Beispiel einen Bauwagen.

Willi Maichle fasste zusammen, dass der Melchinger Ortschaftsrat nicht grundsätzlich gegen die Einrichtung eines Jugendclubs sei und, wenn einige Vorgaben stimmen, diesen Wunsch unterstützen werde.

Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue teilte mit, dass sie sich mit den Jugendlichen treffen werde, um das Anliegen voranzutreiben. Zudem sollen die Kreisjugendpflege und der Burladinger Jugendgemeinderat mit eingebunden werden.

Es sei, da waren sich alle im Gremium einig, wichtig, etwas für die Jugendlichen in Melchingen zu tun.