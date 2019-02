Hausen In Hausen: Warten auf Bauplätze

Hausen / Eugen Leibold

Die Hausener Infrastruktur stellt sich insgesamt gut dar, freute sich Ortsvorsteher Erwin Staiger in der Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstagabend. Hausen verfüge über „ein fast neues“ Rathaus, einen (katholischen) Kindergarten, ein Lehrschwimmbecken, eine Turnhalle, ein Feuerwehrhaus samt funktionierender Abteilung und über das Nikolausheim als geeignete Räumlichkeit für jedwede Art von Veranstaltung. Bedauerlich andererseits sei, dass es keine Handelsgeschäfte, keine Gastronomie, keinen Arzt und keine Apotheke im Ort gebe.

Für die Grundschule mit rund 75 Schulkindern, die von den Lehrkräften Melanie Hirrlinger und Maria Storz kommissarisch geleitet wird, gebe es in den nächsten Wochen wiederum erfreuliche Neuigkeiten: Melanie Hirrlinger hat sich um die Stelle der Rektorin beworben und die Prüfung beim Schulamt wie auch die Vorstellung im Gemeinderat mit Bravour bestanden. Vom Gemeinderat wurde ihrer Bewerbung ebenfalls wohlwollend zugestimmt.

Während in den letzten Jahren in Hausen kein neues Wohnhaus erstellt wurde, konnten 2018 drei im Eigentum der Stadt stehende Bauplätze verkauft werden. Mit Blick auf die eingereichten Baugesuche sei davon auszugehen, dass die Grundstücke im Laufe dieses Jahres bebaut werden. Ferner zeichne sich ab. dass auch private Baugrundstücke in der Au­straße verkauft und zeitnah bebaut werden.

Das bürgerschaftliche Engagement, fuhr Staiger fort, habe dazu beigetragen, im Ort und auf der Gemarkung einiges zu verbessern. In diesem Zusammenhang erinnerte er an den Umweltaktionstag im April. Noch nicht abgearbeitet werden konnte das für Hausen wichtige Kapitel „Erschließung neuer Bauplätze“ bei der Turnhalle. Unter anderem, weil der an das Büro Grossmann aus Balingen vergebene Planungsauftrag noch nicht erfüllt wurde. Dass das bald geschehen möge, steht in Hausen ganz oben auf der Wunschliste.

Bereits erfüllt haben sich für die Gemeinde im vergangenen Jahr die gewünschte Sanierung der Zugangsstraße zum Züchterheim bis zur Brücke des Ehrenfeldweges, das Aufstellen der fünf Wasserhüterinnen, die Anschaffung einer neuen Pausenuhr mit Lautsprecheranlage für die Grundschule, die Erstellung von Urnenstelen, die Inbetriebnahme einer Geschwindigkeitsmesstafel in der Ebinger Straße, die Beschilderung und Aufstellung eines Vespertischs mit zwei Bänken am Ausgangsparkplatz des Wanderweges und die Anschaffung zweier neuen Spielgeräte.

Am Ende seines umfangreichen Rückblickes informierte der Ortsvorsteher noch über beim Bauamt/Bauhof angemeldete und noch offene Arbeiten: die Reparatur der Friedhofsmauer Ostseite, die Randstein- und Pflasterarbeiten beim Rathaus-Parkplatz, die Belagsarbeiten am Parkplatz beim Nikolausheim.

Ganz zum Schluss wurde vom Ortschaftsrat der Aufstellung einer Hundetoilette und einer Sitzbank beim Züchterheim auf Wunsch eines Bürgers zugestimmt.