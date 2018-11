Salmendingen Bei der Pfadi-Party ging es rund

Salmendingen / Eugen Leibold

Bei der „Drink around the world“-Party in der Salmendinger Kornbühlhalle war die Hölle los.

Bereits zum 18. mal fand am Samstagabend die „Drink around the world“-Party der Pfadfinder aus Salmendingen in der Kornbühlhalle statt. Dass bei diesem Fest die Jugendschutzbedingungen eingehalten werden, wurde von einem Sicherheitsteam strengstens kontrolliert. Als die Halle für den Einlass geöffnet wurde, bildete sich gleich eine lange Warteschlange. In der Halle selbst war dann gegen später fast kein Umfallen mehr möglich. Gefühlt dürften weit über die Grenzen von Salmendingen hinaus alle Jugendlichen an diesem Abend dabei gewesen sein.