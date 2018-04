Hausen In diesem Jahr keine größeren Baumaßnahmen

Hausen / Eugen Leibold

Die Hausener Schützen blickten zufrieden zurück – Ehrungen standen im Mittelpunkt.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Hausener Schützen standen Ehrungen. Zunächst hatte Vorsitzender Josef Musler jedoch auf die Renovierungsarbeiten der letzten Jahre zurückgeblickt. Mit der Auswechslung der Fenster und Rollläden habe man begonnen, die Sanierung der Gaststätte wurde im vergangenen Jahr beendet. Auch die Toiletten seien erneuert, man habe den Hang vor dem Schützenhaus gesichert und in die Schießanlage investiert. In diesem Jahr seien indes keine großen Vorhaben geplant.

Schriftführer Armin Mai erinnerte in seinem Rückblick unter anderem an das Kirbe- und das Adlerschießen oder an das 19. Killertalschießen. Kassierer Jochim Horn vermeldete wegen der Renovierungen einen zurückgegangenen Kassenstand. Ortsvorsteher Erwin Staiger lobte die Baumaßnahmen und dankte dem Verein für die Teilnahme am Umweltaktionstag. Die Entlastung erging einstimmig.

Bronze, Silber und Gold

Ehrungen: Dorle Hauser erhielt für zehnjährige Mitgliedschaft die Vereinsehrennadel in Bronze. Norbert Haiber wurde mit der Vereinsehrennadel in Silber für 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Dieselbe Ehrung ging in Abwesenheit an Steve Remy. Die Vereinsehrennadel in Gold für 30-jährige Mitgliedschaft erhielt Peter Wuhrer. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfgang Denner in Abwesenheit zum Ehrenmitglied ernannt.

Vom württembergischen Schützenbund wurde in Abwesenheit Tanja Girra für 15-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Die Silberne Ehrennadel gab es für Antje Garz-Schlude, die 20 Jahre Mitglied ist. Dieselbe Ehrung durfte Klaus Kästle entgegen nehmen. 25 Jahre schließlich ist Achim Klaiber Schütze. Er erhielt die Silberne Ehrennadel des Landes-Schützenverbandes sowie des Deutschen Schützenbundes.

Am Ende der Ehrung, die Vorsitzender Musler mit sehr persönlichen Worten an jedes einzelne Mitglied begleitete, erhielt auch er selbst noch eine Anerkennung. Vize Ernst Keller nannte Musler „Organisator, Bauleiter, Manager und Tröster in einem“ und überreichte ihm als Dank einen Geschenkkorb.