Hausen Hausens Ortsvorsteher erklärt sich nochmal bereit

Hausen / Sabine Hegele

Kehrtwende vor den Wahlen: Eigentlich wollte sich Hausens Ortsvorsteher Erwin Staiger zurückziehen.

Nach sieben Jahren im Amt des Ortsvorstehers (und über 30 Jahren Mitgliedschaft im Ortschaftsrat) wollte sich Erwin Staiger aus der Verantwortung für die Gemeinde Hausen zurückziehen – eigentlich. So hatte er es auch seinem Gremium kommuniziert.

Nach intensiven Gesprächen mit seiner Stellvertreterin Annette Riehle ist der 70-Jährige aber nochmal in sich gegangen. Riehle ist bereit, ein weiteres Mal für den Gemeinderat und ebenso für den Ortschaftsrat zu kandidieren – sie möchte aber keinesfalls das Amt des Ortsvorstehers übernehmen. Ganz im Gegenteil ist es ihr offensichtlich gelungen, Erwin Staiger davon zu überzeugen, dass er sich bei den Kommunalwahlen am 26. Mai erneut zur Verfügung stellt.

Am Dienstagabend, in nicht öffentlicher Sitzung, wollte der ­Hausener Verwaltungschef sein Gremium darüber informieren. Die Mitglieder am Ratstisch werden es wohl positiv aufgenommen haben.