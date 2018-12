Burladinger Hauptamtsleiter Schäfer verlässt das Rathaus

Burladingen / Matthias Badura

Die Gemeinde Burladingen sucht einen neuen Hauptamtsleiter, so erfahren es heute die Bürger aus dem Mitteilungsblatt der Stadt. Der Amtsinhaber Michael Schäfer selbst hatte die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates schon vor einigen Tagen über seinen Fortgang informiert. Er werde in allernächster Zeit eine gleichwertige Stelle mit verkleinertem Aufgabengebiet im Rathaus von Kirchentellinsfurt antreten.

Als Grund nannte der Hauptamtsleiter gegenüber den Fraktionen, dass er sich beruflich noch einmal verändern wolle und jetzt mit 46 Jahren die Zeit dazu für gekommen halte.

Der Mössinger hatte seine Stelle in Burladingen als Nachfolger von Christine Kullen im Januar 2009 angetreten – die damals ins Rathaus von Freudenstadt wechselte.

Bis dahin war der Diplom-Verwaltungswirt in der Verwaltung seiner Heimatstadt als Sachgebietsleiter für Schulen, Kindergärten und Kultur tätig gewesen.

Was muss der Nachfolger Schäfers in Burladingen leisten oder mitbringen? Das Aufgabengebiet der Ausschreibung im Amtsblatt der Stadt umfasst unter anderem „die Leitung des Hauptamts mit den Bereichen Personal und Organisation, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Standesamt, Friedhofs- und Bestattungswesen. Außerdem fallen in seinen Bereich: Wahlen, Geschäftsstelle des Gemeinderats; Bildung, Kultur und Tourismus; Soziales, Schulen und Kindergärten; Stadtmarketing; Volkshochschule; Jugendmusikschule“.

Bewerbungsschluss: Januar

Gesucht wird ein Diplom-Verwaltungswirt oder Bachelor mit entsprechendem Abschluss und mehrjähriger Berufserfahrung. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 18. Januar 2018. Besoldet ist das umfangreiche Arbeitsgebiet mit A 13.