Burladingen Harry Ebert auf Rathausfassade beschimpft

Burladingen / SWP

Unbekannte Schmierer haben Bürgermeister Ebert auf der Rathausfassde als „AfD-Hurensohn“ und „Nazi“ beschimpft.

Burladinger Wandschmierereien mal anders: In der Vergangenheit waren Fassaden in der Fehlastadt wiederholt mit Hakenkreuzen, SS-Runen und anderen Symbolen der rechten Szene verunstaltet worden (unter anderem das Kino, in dem eine kritische Dokumentation über die Nazi-Szene gezeigt worden war). Der Bürgermeister schwieg dazu beharrlich. Jetzt ist Harry Ebert selbst zur Zielscheibe von Schmierern geworden. „Harry du AfD-Hurensohn“ prangt es unschön und beleidigend in schwarzer Farbe auf der Fassade des Rathaus-Rückgebäudes. Und auch das vordere Rathausgebäude ist verunstaltet worden. „Nazi“ steht in fetten Lettern an der Wand über dem Bürgermeister-Parkplatz. Ein weiteres Graffito enthält das Wort „loco“, was auf Spanisch verrückt heißt. Harry Ebert steht landesweit in den Schlagzeilen, weil er der erste Bürgermeister in Baden-Württemberg mit AfD-Parteibuch ist. Der Schaden, den die Sprayer an den Rathausfassaden hinterlassen haben, ist beträchtlich. Dem Polizeipräsidium Tuttlingen war der Vorfall am Sonntagnachmittag noch nicht bekannt.