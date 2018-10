Burladingen Günther Maria Halmer dreht auf der Alb

Der bekannte Schauspieler Günther Maria Halmer spielt in dem Film „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ einen an Demenz erkrankten Witwer; Emilia Schüle mimt eine Pflegekraft, die sich um ihn kümmert. Ein Großteil des Kinofilms wird in Burladingen gedreht. © Foto: Matthias Badura

Burladingen / Matthias Badura

Der bekannte Schauspieler spielt die Hauptrolle in einem Film, bei dem es um Pflege und Pflegekräfte geht.

Im Wohnzimmer einer Villa wird die Weihnachtskrippe aufgebaut. Dafür ist es selbst im Film zu früh. Das aber weiß Curt, ein an Demenz erkrankter Witwer, nicht. Er möchte noch einmal einen Weihnachtsabend im Kreise seiner Familie erleben – wie früher. Die ukrainische Pflegekraft Marija gibt seinem Drängen nach und lässt sich auf das Spiel ein, sie feiert mit ihm mitten im Jahr Weihnachten. Ebenso akzeptiert sie, dass Curt sie in seiner Verwirrung nicht für seine Pflegerin, sondern für seine verstorbene Ehefrau hält.

Den demenzkranken Curt spielt Günther Maria Halmer; die osteuropäische Pflegekraft Marija, die sich im Auftrag seiner Kinder um ihn kümmert, wird von Emilia Schüle verkörpert.

Situation der Pflegekräfte

„Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ – so heißt der Kinofilm, der hier entsteht – thematisiert die Beziehung von Demenzkranken zu ihren Betreuern, er thematisiert aber auch die Beziehung der Angehörigen zu diesen Betreuern. Die ist scheinbar nicht immer einfach. Manche Familienmitglieder bedrückt ein schlechtes Gewissen, weil sie sich nicht selbst um den Vater oder die Mutter kümmern können. Daraus entstehen zuweilen Argwohn und Eifersucht gegenüber den Pflegekräften. Es geht in dem Film aber auch um die Situation der Pflegenden, die in einem fremden Land in fremden Haushalten anspruchsvolle und oft schwere Arbeit verrichten.

„Demenz ist ein komplexes und vielschichtiges Thema“, sagt Marc Dietschreit, der gemeinsam mit Nadine Heinze das Drehbuch geschrieben hat. Er weiß, wovon er spricht, er hat selbst schon im Pflegebereich gearbeitet und will mit seinem Film auch auf die Missstände in diesem Sektor hinweisen.

Gedreht wurde schon auf der Burg Hohenzollern und anderen Schauplätzen in der Umgebung. Die meisten Szenen entstehen jedoch in einer Villa in Burladingen.

Suche im ganzen Land

„Wir haben in ganz Baden-Württemberg nach so einem Haus gesucht“, erzählt Filmproduzent Pascal Nothdurft; einem Haus aus den 60er- oder 70er-Jahren. Fündig geworden sei man über das Verkaufsportal „Immobilien Scout“. Als er das Anwesen in Burladingen dann mit eigenen Augen sah, sei er entzückt gewesen, meint Marc Müller-Kaldenberg, der Co-Produzent des Films. „Hier hatten wir das Gefühl, wir können sofort loslegen.“ Nachdem der Startschuss im September fiel, sollen die Arbeiten im November abgeschlossen sein.

Halmer will nicht krank werden

35 Mitarbeiter und Techniker sind täglich am Set beschäftigt, Schauspieler und Statisten noch gar nicht mitgerechnet. Es wuselt in der Villa, und gleichzeitig geht es inmitten all der technische Ausstattung eng zu. Dann wirkt es plötzlich, als würden die Scheinwerfer von selbst heller strahlen – die beiden Hauptdarsteller treffen ein. Emilia Schüle aufstrebender Star, der bisher in fast 50 Produktionen mitwirkte, etwa in „Ku’damm ’59“, und Günther Maria Halmer, ein Grandseigneur des deutschen Kino- und Fernsehfilms.

Der Schauspieler plaudert, lacht. Nein, wenn er selbst einmal an Demenz erkrankte, würde er sich nicht so eine hübsche Betreuerin wie Emilia Schüle wünschen – er wünsche sich vielmehr, gar nicht erst krank zu werden, antwortet er auf die Frage einer Journalistin.

Seine Rolle nimmt der 75-Jährige absolut ernst. Halmer will den Zuschauern mit seiner Darstellung des Curt vermitteln, dass demente Menschen immer noch und weiterhin einen Charakter besitzen. „Man kann so jemanden nicht als Deppen darstellen. Wenn er Angst hat, ist seine Angst nicht eingebildet, sondern für ihn real; wenn er weint, weint er, weil er wirklich traurig ist. So jemand bleibt weiterhin ein Mensch, nur denkt er eben anders.“ Daher empfindet Halmer die Rolle als Herausforderung.

Sich für den Dreh eine Glatze schneiden oder Altersflecken schminken zu lassen, habe er indessen strikt abgelehnt. „Ich bin so alt wie ich bin und sehe so alt aus, wie ich aussehe.“

(Fast) verliebt in Burladingen

Auch Emilia Schüle, die übrigens in Russland geboren wurde, hat sich vor Beginn des Drehs intensiv mit der Figur, die sie verkörpern soll, beschäftigt. So besuchte sie unter anderem zwei osteuropäische Pflegekräfte an ihren Arbeitsstätten, ließ sich ihre Situation erklären, ihre Lebensumstände schildern.

Apropos: Wie gefällt ihr die Schwäbische Alb, wo sie nun seit mehreren Wochen arbeitet? „Es ist ruhig; perfekt zum Arbeiten. Ich habe angefangen, mich in die Landschaft zu verlieben“, lächelt die 25-Jährige. „Aber ich bleibe natürlich Berlinerin!“