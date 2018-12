Burladingen Grupp will Merz als CDU-Vorsitzenden

Grupp will Merz als CDU-Vorsitzenden

Burladingen / Matthias Badura

Im Wirtschaftsmagazin Bilanz spricht sich der Trigema-Chef vehement gegen Annette Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin aus.

In seiner regelmäßigen Kolumne im Wirtschaftsmagazin Bilanz macht sich der Burladinger Unternehmer für Friedrich Merz als neuen Parteivorsitzenden der CDU stark. Zugleich spricht er sich eindeutig gegen die Mitbewerberin Annegret Kramp-Karrenbauer aus.

Grupp schreibt: „Die Logik ist unübersehbar. Die CDU hat seit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel konstant Stimmen verloren und immer mehr abgewirtschaftet. Deshalb braucht die Partei eine Erneuerung. Annegret Kramp-Karrenbauer ist dafür jedoch die Falsche. Sie ist nichts anderes als ein Double der amtierenden Vorsitzenden. Sie würde deren Politik in Stil und Inhalt fortsetzen.“

Grupp zieht den Vergleich zu seinem eigenen Unternehmen: „Stellen wir uns vor, meine Firma Trigema würde unter meiner Führung konstant rote Zahlen schreiben. Dann dürfte es nicht so weit kommen, dass ein Double von mir, zum Beispiel mein Sohn oder meine Tochter, die bisher beide die gleiche Linie verfolgten wie ich, mein Nachfolger wird. Das kann nicht sein.“

Zieht Spahn zurück?

Auf die CDU übertragen heißt das für den Textilunternehmer: „Nur Jens Spahn oder Friedrich Merz dürfen Vorsitzender werden.“ Wobei Grupp vermutet, „dass Spahn seine Kandidatur rechtzeitig zurückziehen und den CDU-Delegierten die Wahl von Merz empfehlen wird.“

Die einzige „offene Flanke“, die für Merz gefährlich werden könnte, ist nach Ansicht des Bekleidungsherstellers die Unterstützung der CDU-Frauen für Kramp-Karrenbauer. „Denn ich traue so manchen in der CDU zu, allen voran den Frauen, dass sie Kramp-Karrenbauer ausschließlich wählen, weil sie eine Frau ist.“

In den Augen des Unternehmers sei das jedoch ein schwerer Fehler. „Eine solche Wahl hätte nichts mit einer sachorientierten, politisch verständigen Entscheidung zu tun.“ Den „Ausschlag für den Niedergang der CDU“, argumentiert Grupp, habe die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel gegeben.

Deshalb müsse Merz hier „klar sagen, wie er dazu steht, andernfalls werden ihm viele Wähler nicht vertrauen.“ Vor diesem Hintergrund sei es richtig von Merz gewesen, eine Debatte über das deutsche Asylrecht zu fordern. „Wie es Merz’ Gegner in der CDU auch drehen und wenden: Die Flüchtlingsfrage ist und bleibt ein zentraler Punkt der deutschen Politik“, meint Grupp. „Ich persönlich habe dazu eine klare Meinung. Wer bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung erhält und diesen Schutz missbraucht, indem er Gewaltverbrechen begeht, hat meiner Ansicht nach jedes Gastrecht verwirkt.“

Dass der von ihm favorisierte CDU-Mann etwa Aufsichtsratsposten in der Finanzbranche bekleidete, will der Burladinger ihm nicht ankrieden. Dass Merz seinen Auftraggebern offenbar viel Geld und eine hohe Bezahlung wert sei, spreche für ihn. „Grundsätzlich geht es niemanden etwas an, wie viel jemand beruflich verdient. (...) Wenn einer eine Million für seine Aufsichtsratstätigkeit erhält, spricht das für seine Leistung.“

Kampf um verlorene Stimmen

Insgesamt ist der Burladinger Unternehmer überzeugt, dass Merz der Beste ist, um verloren gegangene CDU-Stimmen zurück zu holen. Als „klarer Konservativer“ sei er eindeutig Kramp-Karrenbauer vorzuziehen, um Protestwähler von der AfD loszueisen.

„Ich schätze Merz aber auch so ein, dass er erkennt, was Deutschland für die Zukunft braucht.“ So werde er auch die Unionswähler überzeugen, die bei den vergangenen Wahlen zu den Grünen gewechselt sind.

Grupp selbst gab seine Stimme bei der letzten Landtagswahl bekanntlich ebenfalls der Ökopartei – aus Unzufriedenheit über die CDU und als Anerkennung für Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wie er damals darlegte.

Es könnte das einzige Mal gewesen sein: „Wenn Merz Parteichef wird“, verspricht der Unternehmer, „bekommt die CDU wieder meine Stimme. Wenn Kramp-Karrenbauer kommt, wähle ich die CDU nicht mehr. Dann wähle ich FDP.“