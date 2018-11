Bildung Große Gefühle und fröhliche Songs

Trompete, Eufonium, Klavier oder Chorgesang: Die Ausbildungsmöglichkeiten an der Jugendmusikschule Burladingen sind mannigfaltig. Das stellte das Jahreskonzert in der Stadthalle unter Beweis. © Foto: Eugen Leibold

Burladingen / Eugen Leibold

Bei ihrem Jahreskonzert bot die Jugendmusikschule Burladingen in die Stadthalle einmal mehr einen bunten Querschnitt ihres pädagogischen Schaffens – und beeindruckte einmal mehr die Besucher. Neben dem Streicher- und Gitarrenensemble, verschiedenen Holz- und Blechbläsergruppen traten auch Pianisten, Sängerinnen, Eufoniumspieler und Querflöten sowie der Schüler- und der Jugendchor der Schule auf.

Auftakt mit Trompeten

Den Auftakt machte das Trompetenensemble unter der Leitung von Peter Hasel. Teresa Burkart, Marvin Pauleweit, Fabian Schoser, Valentin Schoser und Nico Schoy. Sie brachten den 1. Satz von „Sonatina“ zu Gehör.

Daniel Schoser ließ mit „I Maffiosi“ am Eufonium aufhorchen, ehe das Streicherensemble mit Sophia Beck, Malenka Knöpfler, Xenia Lukakic, Gabriella Nocilla und Valentina Rexhepi unter der Leitung von Andrea Kessler „Vier Kinderlieder“ zum Besten gab.

Jacob Hirsig beeindruckte die Zuhörer dann am Klavier mit „Menuett in a-moll“ und dem „Menuett in F-Dur“. Das Klarinettenensemble um Valentin Hude mit Jana Niethammer, Julia Mayer, Nicole Mauz und Daniel Mauz erfreuten mit dem Friedensbewegungs-Klassiker „We shall Overcome“ und mit „Holiday Sunglasses Shop Fun“, während Ina Klara Unmuth am Klavier mit „Divenire“ überzeugte.

Das Gitarrenensemble Lilly Baur, Hanna Mazarella, Sabrina Hauser, Mareen Leibold, Silas Bürker, Edda Heinrich und Helena Greco spielten unter der Leitung von Ronald Roth „Pacific Express 505“, „Canarie“ und „Gopak“. Ein Genuss war auch die Aufführung des Querflötenduos Maja Straubinger und Amelie Mayer. Sie bezauberten mit „Marcia“ und „Vaise“.

Nachdem Lorena Conzelmann „Wehmut“ von Robert Schumann gesungen hatte, ließ der Schülerchor unter der Leitung von Michael Binder „Klasse wir singen“ und das „Herbstlied“ erschallen.

Eric Doroghi am Klavier setzte mit „Princess Mononoke“ den Reigen der Vorträge fort. „Woodland Sketches“, „To a Wild Rose“ und „At an Old Trysting Place“ waren die nachfolgenden Beiträge des Klarinettenensembles Marty Zaviacic, Viktoria Ott, Elena Burkart und Emma Seeger.

Große Gefühle kamen bei Puccinis bittersüßen Klängen „Mi chiamano Mimi“ von Anna Vergari auf. Nochmal fröhlich wurde es, als das gemischte Ensemble Verena Ott, Hannah Maier und Felix Ruf gemeinsam mit Hilger Huntgeburth den Popsong „Lemon Tree“ erklingen ließ.

Der Jugendchor beschloss mit „Nothing Else Matters“ und „Engel“ das Programm – das nochmals mit großem Applaus bedacht wurde. An die 200 Besucher hatten das Konzert besucht.