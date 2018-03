Flugsport Glücklich über Freundschaft mit den Jägern

Starzeln / hz

Über das zahlreiche Erscheinen seiner Flieger freute sich der Vorsitzende des DGFC Starzeln, Norbert Hein, bei der Jahreshauptversammlung. Neben den vielen Mitgliedern waren auch Starzelns Ortsvorsteher Berthold Krieg sowie Josef Musler und Theo Flad als Vertreter der Jägerschaft gern gesehene Gäste im Café Abele.

Norbert Hein ließ in seiner Ansprache das vergangene Jahr Revue passieren und verwies nochmals auf die lange ersehnte Freundschaft mit den Jägern. Er lobte die gute Zusammenarbeit und freute sich, dass die neuen Bindungen an der zurückliegenden Fasnet auch schon mal als das neue „Liebespaar aus dem Killertal“ bezeichnet wurden. Zudem hob Hein die Benefiz-Aktion für den Fidelis-Kindergarten hervor, die im vergangenen September einen stattlichen Betrag an Spendengeldern zusammenkommen ließ. Eine ähnliche Spendenaktion wolle man nach den Sommerferien wieder organisieren.

Danach berichteten die einzelnen Vorstandsmitglieder aus ihren Fachgebieten und zeigten auf, dass der DGFC im vergangenen Jahr viel unternommen hat und auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. Mit 100 Mitgliedern zählt der DGFC zu einem der größten Vereine der Region und trägt mit dem Flugsport auch zur Attraktivität des Killertals und der Gesamtstadt bei.

Im Vorfeld der Wahlen legte der zweite Vorsitzende Thomas Eger sein Amt nieder, da er aufgrund anderer Orientierungen nicht mehr oft zum Flugsport kommt. Eger war nach seiner Zeit als Pressewart und als stellvertretender Vorsitzender zehn Jahre maßgeblich an der Gestaltung des Vereins beteiligt. Hein dankte ihm für sein außerordentliches Engagement und überreichte als Dank einen Geschenkkorb.

Bei den Wahlen wurde Norbert Hein als Vorsitzender, Stefan Haug als Schriftführer, Manfred Steingraber als Kassierer, Peter Böhm als Geländewart, Peter Flad als Ausbildungsleiter und Steffen Pressa als Pressewart bestätigt. Das Amt des zweiten Vorsitzenden wird in Zukunft durch den bisherigen Betreuer der Vereinshomepage Christian Pressa ausgeübt. Zudem freut sich der Verein, dass mit Hans Doermer als Gerätewart ein weiteres junges Mitglied in den Vorstand aufrückt.