Melchingen Glück und Segen für Lindenhof-Erweiterung

Zimmermeister Hartmut Werner tat den Richtspruch – dann flog das Glas in Scherben. © Foto: Matthias Badura

Melchingen / SWP

Es wird erweitert: Das Theater Lindenhof feierte am Dienstag Richtfest. Zahlreiche Gäste wollten den Festakt miterleben.

Die Mitarbeiter von Holzbau Werner aus Bad Urach hatten alles vorbereitet. Auf dem neuen Anbau des Theater Lindenhof in Melchingen prangte am Dienstag ein Baum geschmückt mit bunten Tüchern. Geschäftsführer und Zimmermeister Hartmut Werner leitete mit Liedern und einer Ansprache durch die Zeremonie. Zum Abschluss wurde das leere Glas vom Dach geschleuderte, was den Bauherren Glück und Segen bringen soll.

Lindenhof-Intendant Stefan Hallmayer war sichtlich gerührt, dass so viele Gäste zur Zeremonie erschienen waren. Neben den Handwerkern waren viele Freunde des Theaters gekommen. Seit über zehn Jahren plant die Theaterleitung die Erweiterung. Daher war das Richtfest, das konnte man spüren, ein ganz besonderer Moment für die Intendanten.

Mit den Worten „Komm ins offene Freund“ leitete Intendant Bernhard Hurm die kurze Ansprache im bis auf den letzten Platz gefüllten neuen Foyer ein. Das Gedicht „Der Gang aufs Land“ von Friedrich Hölderlin war und ist für die Theatermacher immer noch Leitspruch für ihre Kulturarbeit.

Stefan Hallmayer betonte die Herausforderung, den Spielbetrieb und den Umbau so zu koordinieren, das doch beides im Fluss bleibt. Er dankte allen Handwerkern, Architekt Andreas Hartmaier sowie den Mitarbeitern für ihre große Unterstützung. Sowohl der Zeitplan als auch die Mehrkosten hielten sich im Rahmen. Allerdings betonte er auch, dass anders als bei Stadttheatern in einem Privattheater die Mehrkosten des Umbaus aus eigener Kasse gestemmt werden müssen und er dankte den immerhin inzwischen zwanzig Sitzpaten und vier Treppenpaten für ihre wichtigen Spenden.

Insgesamt wird die Erweiterung, die in zwei Bauabschnitten zwei Jahre in Anspruch nahm, mit leichten Mehrkosten 2,65 Millionen Euro kosten.