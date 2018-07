Burladingen Gemeinderat zeigt Ebert Grenzen auf

Rechtshändel nur noch bis 500 Euro

Nach Paragraph 9 der Hauptsatzung konnte der Burladinger Bürgermeister zuvor bei Gemeindeangelegenheiten über Geld in Höhe von 25 000 Euro verfügen. Dieser Betrag wurde auf 7500 Euro gekürzt.

Gestrichen wurde der Absatz, dass der Bürgermeister Rechtsanwälte beauftragen kann. Bei Streitfragen, die einen Kostenrahmen von 500 Euro übersteigen, muss er sich künftig die Zustimmung des Gemeinderates holen. In Bausachen soll der Bürgermeister nach wie vor weitgehend freie Hand haben. Er muss den Gemeinderat aber umgehend informieren, wenn es um Kosten geht, die 25 000 Euro übersteigen. An „Freigebigkeitsleistungen“ für Vereine stehen Ebert von jetzt an statt 500 Euro nur noch 250 zur Verfügung. Grundstückskäufe darf er ebenfalls nicht mehr ohne Zustimmung tätigen, wenn sie eine Summe von 15 000 Euro übersteigen. Bisher lag die Höhe bei 40 000 Euro. Und auch bei Personalfragen, Einstellungen und Entlassungen, will der Gemeinderat schon dann gehört werden, wenn es um die Tarifgruppen vier und fünf geht. Bisher konnte er bis zur Tarifgruppe sieben frei entscheiden.