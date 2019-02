Gauselfingen Ortsvorsteher Rudi Kanz wird ausfällig

Gauselfingen / Von Eugen Leibold

„Du hast doch noch nie was für Gauselfingen getan“: Rudi Kanz verliert in der Sitzung des Ortschaftsrates die Beherrschung.

Gauselfingens Ortsvorsteher war schon dünnhäutig in die Sitzung gegangen: Rückblickend auf die Wahlversammlung der „Liste für Gauselfingen“, bei der ihm vorgeworfen worden sei, ein Lügner zu sein, stellte er klar: „Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen.“ Und: „Dieser Vorfall wird Konsequenzen nach sich ziehen.“ Ebenso wenig werde er die geäußerten Drohungen gegen die aktuellen Ratsmitglieder akzeptieren.

Als Rudi Kanz die geplante Boule-Bahn zur Sprache brachte – wofür die Ortschaftsverwaltung die Materialien und das nötige Arbeitsgerät zur Verfügung stellen werde – und die Hoffnung formulierte, hier auf die Gauselfinger Jungsenioren bauen zu können, ließ Waldemar Magunia wissen, dass die Jungsenioren noch überhaupt nicht gefragt worden seien. Darauf der Ortsvorsteher: „Wenn ihr es nicht macht, finde ich andere Bürger, die sich für Gauselfingen einsetzen.“

Zum Eklat kam es schließlich, als ein Bürger in der Bürgerfragestunde wohl zum wiederholten Mal einen nicht richtig funktionierenden Ablaufschacht vor seinem Grundstück anmahnte. Erst kürzlich, so der Mann, habe die Schneeschmelze für einen See vor seinem Haus gesorgt. Weil der Korb im Schacht ob einer fehlenden Eisenstange nicht richtig positioniert sei. Er, der Bürger, würde dieses Problem ja selbst lösen, wenn er endlich die ihm seit längerer Zeit versprochene Eisenstange bekäme. Ortsvorsteher Kanz hakte nach, wo dieser See denn sei. Das Wasser sei zwischenzeitlich abgelaufen, räumte der Bürger ein, worauf Rudi Kanz feststellte, dass der Ablauf also doch funktioniere, womit die Sache doch erledigt sei.

Nicht so für den verärgerten Bürger, der die Sitzung zu verlassen im Begriff war, als ihn der Ortsvorsteher mit den Worten beleidigte: „Du hast doch noch nie etwas für Gauselfingen getan.“ Was ganz und gar nicht stimmt: Der Mann war zehn Jahre Feuerwehrkommandant in Gauselfingen, ist stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins Gauselfingen und Mitglied in fast allen örtlichen Vereinen. Der Beleidigte verließ geschockt den Saal.

Ihm schlossen sich mehrere Bürger an. Derweil wurde Rudi Kanz von seinem Gremium gerügt. Ein solcher Vorwurf, gerichtet an einen aktiven Gauselfinger Bürger, werde vom Ortschaftsrat nicht geduldet. Es folgte eine nicht öffentliche Sitzung.