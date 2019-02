Gauselfingen Gauselfinger Ortsvorsteher entschuldigt sich

Gauselfingen / Sabine Hegele

„Das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich habe einen Fehler gemacht“, sagt Gauselfingens Ortsvorsteher Rudi Kanz und blickt mit diesen Worten zurück auf die Sitzung des Ort­schaftsrates am Montag. In dieser hatte er in der Bürgerfragestunde Franz Josef Klaiber mit den Worten beleidigt: „Du hast doch noch nie etwas für Gauselfingen getan.“ Es tue ihm leid, dass er so die Beherrschung verloren habe. Das, so Kanz, habe er den von ihm Beleidigten gleich am Dienstagmorgen wissen lassen – und sich in aller Form für seine Worte entschuldigt.

Ein weiteres Mal will Rudi Kanz das in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gauselfinger Ortschaftsrates tun: „Ich habe Franz Josef Klaiber in öffentlicher Sitzung ­beleidigt, also werde ich mich auch öffentlich nochmals bei ihm entschuldigen.“