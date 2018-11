Burladingen Spannende Geschichte des Fasnetsspiels

Burladingen / Matthias Badura

Hubert Pfister berichtete in einem Vortrag bei der Burladinger Kolpingfamilie, wie man das Fasnetsspiel wieder entdeckte. Beinahe wäre es zu spät gewesen.

Es gibt wohl kaum eine Veranstaltung, die stärker gesamtstädtisch geprägt ist als das Burladinger Fasnetsspiel. Jeder halbwegs Erwachsene in allen Stadtteilen kann den Ablauf zumindest ungefähr hersagen: Morgens treffen sich die Teilnehmer im „Café Roder“; nach dem Frühstück ziehen Hochzeitspaare, die ausschließlich von Männern dargestellt werden, durch die Stadt, klingeln an allen Türen, laden die Bürger zum Theateraufführung am Nachmittag ein und nehmen Naturalien in Empfang: Speck, Eier, oft auch Spirituosen. Nachmittags verkündet der Läufer auf der Freilichtbühne in der Josengasse seine Skandalchronik, anschließend folgt das Theaterstück. Am Schluss werden in einer großen Pfanne die gesammelten Eier und der Speck gebraten und kostenlos verteilt.

Kaum vorstellbar, dass vor nicht ganz anderthalb Jahrzehnten selbst viele gestandene Burladinger Fasnetsaktivisten nicht genau sagen konnten, was es mit dem Fasnetsspiel auf sich hat und wo seine Wurzeln liegen. Damals war es so gut wie vergessen. So wunderten sich die jüngeren Nautle angesichts alter Fotografien immer wieder über die Freiluftbühne und die Zuschauermassen, die sie da sahen. Klar, da wurde Theater gespielt. Aber aus welchem Anlass?

Jahrelange Recherche

Hubert Pfister war zwei Jahre in vielen Stunden seiner Freizeit unterwegs, um die Hintergründe zu recherchieren und um Überbleibsel zu sichern. Etliche Fotos und Textbücher fielen ihm in die Hände. „Wären wir fünf Jahre früher gekommen, hätten wir mehr erfahren können. Wären wir ein paar Jahre später gekommen, wäre alles verloren gewesen“, sagte der heutige Spielleiter bei einem Vortrag, den er dieser Tage bei der Burladinger Kolpingfamilie hielt. Heißt, es lebten noch alte Leute, die man befragen konnte und die wussten, wer auf den historischen Bildern abgebildet war. Inzwischen ist diese Generation den verstorbenen Theaterspielern nachgefolgt und kaum noch jemand da, der aus der Frühzeit erzählen könnte.

Es ist Pfister und seinen Helfern nicht gelungen, sämtliche Personen auf allen Fotografien zu identifizieren. Teils war es, wie er erläuterte, schwierig zu bestimmen, aus welchem Jahr eine bestimmte Fotografie stammte. Zuweilen sei nicht einmal ganz klar, ob es sich um das Fasnetsspiel handelt oder ob eine ganz andere Burladinger Theatergesellschaft abgebildet ist. Einige Rätsel bleiben. Andererseits taucht manchmal heute noch aus einem Nachlass etwas auf, mit dem der Detektiv Pfister gar nicht mehr gerechnet hätte.

Apropos: Pfister hätte auch nicht damit gerechnet, einmal Fasnetsspielleiter zu werden. Nachdem man auf das historische Geschehen aufmerksam geworden war, habe ihm der heutige Narrenvater Josef Entress den Auftrag erteilt, sich der Sache anzunehmen. Er solle bei einer Neuauflage „mitmachen“?, habe er arglos gefragt. Nein, habe Entress geantwortet, er solle nicht mitmachen, sondern das Fasnetsspiel „machen“. Komplett, von Anfang bis Ende!

Enormes Potential

Klar erkannte die Narren aber von Beginn an eines: In dem Spiel liegt ungeheures Potential und Identifikationspotential. Und es könnte zu einem Alleinstellungsmerkmal in der südwestdeutschen Fasnet werden.

In seinem weiteren Vortrag las der Spielleiter aus älteren Berichten vor und natürlich öffnete er seinen Bilderschatz. Das fesselte die Anwesenden, über jede historische Aufnahme wurde diskutiert. Wer ist wer, an wen erinnert man sich?

Laut den ältesten Zeugnissen und Hinweisen gab es das Spiel bereits um 1900 und es hat sich vor und nach den Kriegen in die Richtung entwickelt, wie man es heute kennt. Nach 1945 wurde es wiederbelebt, doch verlagerten sich die Theateraufführungen von der Straße weg in den Saal der „Linde“ hinein. In den 50er-Jahren verebbte es allmählich.

Einerseits festen Regeln folgend, hat sich der Brauch während seines Bestehens – einstmals ebenso wie in der Neuzeit – stetig gewandelt und wurde je nach den Akteuren an die Bedürfnisse der Zeit angepasst. Gleich geblieben sind etwa die übertriebenen Bärte der allesamt männlichen Schauspieler oder das Gebot, dass ebenfalls nur Männer als Hochzeitspaare agieren dürfen.

Doch während in Großvätertagen nur Burladinger Musikanten die Paare begleiteten, sind es jetzt die Lumpenkapellen aller Ortsteile, die mitmarschieren. Und während früher nur die Herren der Schöpfung musizierten, hat sich inzwischen eine Damenkapelle etabliert: „Hälenga schee“. Das erste Fasnetsspiel jüngeren Datums fand 2006 statt, Johannes Leibold war Zunftmeister. Damals überlegte das Gremium, ob man nur alle zwei Jahre oder in noch größeren Abständen spielen soll? Der ungeahnte Erfolg beendete diese Diskussion. Seither wird die Bühne jährlich aufgeschlagen.

Längst genießt das Fasnetsspiel einen Ruf wie Donnerhall, Reportagen in der Landesschau und anderen Fernsehsendern machten es weit über die Region hinaus bekannt.

Der Vortrag Pfisters endete mit Bildern der jüngeren Aufführungen. Das machte besonderen Spaß. Hier kannte man jeden Akteur und viele diese Akteure saßen in den Zuschauerreihen des Pfarrsaals.

Fazit: Man darf sich schon ein bisschen auf das kommende Fasnetsspiel freuen. Aber zuerst kommt freilich Weihnachten.