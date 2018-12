Schulverbund Führung ist wieder komplett

Burladingen / SWP

Das Führungstrio des Schulverbunds Burladingen ist wieder komplett: Laura Schneider aus Gauselfingen hat den vakanten Posten der stellvertretenden Schulleiterin übernommen und ist hauptsächlich für den Realschulbereich zuständig. „Es ist ungewöhnlich, dass eine so junge Kollegin schon so viel Verantwortung übernimmt“, freut sich Rektorin Monika Rudolf über das Engagement der 34-jährigen, die nun den Platz an der Seite von Konrektor Hans-Toni Schmid besetzt. Laura Schneider studierte an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Ihr Referendariat absolvierte sie an der Lammerberg-Realschule in Tailfingen, anschließend ging sie für fünf Jahre nach Tübingen und kehrte 2014 in ihre Heimat zurück, der sie als Klarinettistin im Musikverein Gauselfingen stets verbunden geblieben ist.