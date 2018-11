Hausen Frischer Wind weht durch’s Orchester

Rainer Eule

Das Jahreskonzert 2018 des Musikvereins Hausen war das erste unter dem neuen Vorsitzenden Christoph Wuhrer, seiner Stellvertreterin Kathrin Grieswald und mit Simon Riehle als Dirigent. Deutlich erkennbar hat im Verein und im Orchester ein Generationenwandel stattgefunden.

Das Programm im voll besetzten Hausener Nikolausheim war wohltuend straff, ohne dabei je an Niveau zu verlieren. Doch der Reihe nach: Zu Beginn des Abends brachten traditionell die Nachwuchsmusiker ihr Können zu Gehör.

Es war die Bläserklasse der Grundschule Hause, die den Auftakt des Konzertes machte. Unter Dirigent Simon Riehle ließen die zwei Mädchen und drei Jungen die „Ode an die Freude“ erklingen. Es war eine beachtenswerte Leistung, die vom Publikum zu Recht mit starkem Beifall bedacht wurde.

Danach folgte der Auftritt der 25-köpfigen Jugendkapelle, die ebenfalls von Simon Riehle geleitet wird. 15 der jungen Leute hatten an diesem Abend in dieser Kapelle ihren ersten Konzertauftritt. Doch das merkte man ihnen nicht an.

Moderiert wurden die einzelnen Titel von Niels Rohr. zunächst führte das Jugendorchester in die Zeit der Indianer, dann beschrieb es mit „Irish Dream“ die schroffe Landschaft Irlands und servierte zum Schluss „T-Bone Tricks“; ein Stück mit einem lustigen Posaunenensolo, mit Bravour gespielt von Levin Winter. Als Zugabe erklang „The Little Major“- Es war ein flotter Abschluss eines begeisternden Auftritts.

Nach einer Pause, in der sich das Publikum zu moderaten Preisen stärken und plaudern konnte, betrat das Orchester des Musikvereins Hausen die Bühne – welche ob der rund 40 Mitglieder eigens vergrößert worden.

Durch das Programm führte Kathrin Grieswald. Sie versprach dem Publikum eine musikalische Reise vom Wilden Westen bis in die Zeit der österreichischen Kaiserin Sissi. Tatsächlich begann die Reise mit „Valhalla“ in der Epoche der Wikinger: Majestätischer Auftakt mit Fanfaren und dem Ritt der Walküren, ein Konzertstück von großem tonalem Umfang.

Weiter ging’s nach „Oregon“. Das Stück schildert eine Bahnfahrt durch das Land der Cowboys, Indianer und Planwagen. Mit „My Dream“ strebte das Konzert dann dem Höhepunkt entgegen. Man hörte böhmische Musik auf hohem Niveau, vermischt mit modernem Schlager und Big-Band-Sound.

In die Welt der „Italo-Western“ führte „Moment for Morricone“, eine der erfolgreichsten Kompositionen für Blasorchester. Und da es bald Weihnachten wird und die „Sissi-Filme“ wieder flimmern präsentierte das Orchester zum Schluss den „Kaiserin-Sissi-Marsch“, eine Hommage an die Kaiserin und die verflossene östereichisch-ungarische Monarchie mit ihrem Charme und ihrem „Wiener Schmäh“.

Weil das Programm durchweg begeistert hatte, waren Zugaben unumgänglich. So erklangen der „Fliegermarsch“ und „Wir Musikanten“. Danach wurden Tische herein getragen und die Stühle neu verteilt. Die Besucher folgten der Einladung und unterhielten sich noch gut und lange bei Getränken und Saitenwürstchen.