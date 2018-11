Hörschwag Frank Vesper sichert sich die Königswürde

Burladingen / Eugen Leibold

Der Schützenverein Hörschwag kürte seine Besten auf Vereins- und auf Kreisebene.

In der Disziplin Luftgewehr Jugendklasse errang Christoph Heinzelmann mit 187 Ringen die Vereinsmeisterschaft. Auf Platz zwei gelangte Chiara Hummel, 185 Ringe.

In der Schützenklasse wurde Marcel Maruhn mit 358 Ringen Vereinsmeister. Es folgten Frank Vesper, 353, und Pascal Maruhnm 332. In der Seniorenklasse siegte Walter Pohlai, 191 Ringe, gefolgt von Martin Graf, 185. Beim Kleinkaliber Jugendklasse holte sich Chiara Hummel mit 171 Ringen den Titel der Jugendschützenkönigin. In der Schützenklasse Großkaliber sicherte sich Frank Vesper, 287 Ringe, die Königswürde. Auf Platz zwei schoss sich Marcel Maruhn, auf Platz drei Alexander Schmitt, 282 Ringe.

In der Seniorenklasse siegte Sebastian Heinzelmann, 192 Ringe, vor Martin Graf, 189, und Josef Locherm 185. Den besten Schuss auf die Ritterscheibe der Schützenklasse gab Marcel Maruhn mit einem 93-Teiler ab. In der Altersklasse war es Sebastian Heinzelmann mit einem 57-Teiler.

In der Disziplin Großkaliber belegte Andreas Schäfer mit 91 Ringen den ersten Platz. Auf Platz zwei gelangte Alexander Schmitt, 90, auf drei Hartwig Hummel, 89. Mit der Kleinkaliberpistole erwies sich Joshua Schäfer als der treffsicherste Schütze, 309 Ringe. Alexander Schmitt, 297, und Marcel Maruhn, 296, mussten sich mit den Rängen zwei und drei zufrieden geben. Mit der Großkaliberpistole holte sich Josef Locher, 334 Ringe, den Titel des Vereinsmeisters. Auf Platz zwei landete Manuel Barth, 276, auf Platz 3 Hartwig Hummel 265.

Oberschützenmeister Stephan Locher gab an diesem Abend noch die sehr guten Erfolge der Hörschwager Schützen bei der Kreismeisterschaft bekannt. Weiter gab Oberschützenmeister Locher die Erfolge bei den Kreismeisterschaft bekannt. In der Mannschaftswertung beim Ordonnanzgewehr Großkaliber Herren wurde der SV Hörschwag mit Frank Vesper, Stephan Locher und Marcel Maruhn Kreismeister. In der Einzelwertung siegte Frank Vesper mit 164 Ringen, Platz sieben ging an Stephan Locher, Rang acht an Marcel Maruhn. Im Ordonnanzschießen aufgelegt belegte Hörschwag mit Norbert Schlageter, Ralph Zoll und Alexander Schmitt den dritten Rang. In der Einzelwertung kam Ralph Zoll auf Platz zwei.

In der Disziplin Kleinkaliber liegend 50 Meter Herren I belegte die Mannschaft mit Marcel Maruhn, Pascal Maruhn und Alexander Schmitt den dritten Platz. Beim Kleinkaliber liegend 50 Meter Herren II gingen die ersten drei Plätze nach Hörschwag an Frank Vesper vor Frank Dorn und Alexander Schmitt. Bei den Herren III holte Andreas Schäfer den Titel nach Hörschwag. Den dritten Rang belegte Norbert Schlageter.

Mit der Flinte Trap Herren I siegte die Hörschwager Mannschaft mit Ralph Zoll, Timo Czopiak und Stephan Locher. In der Einzelwertung siegte Timo Czopiak bei den Herren I, Ralph Zoll vor Locher Stephan bei den Herren II. In der Disziplin Flinte Trap Herren III beherrschte die Mannschaft aus Hörschwag mit Alfred Czopiak, Hans-Jürgen Hummel und Josef Locher ebenfalls die Szene. In der Einzelwertung siegte auf Kreisebene Alfred Czopiak vor Hans–Jürgen Hummel. Bei den Herren IV errang Josef Locher den dritten Platz.

Besondere Auszeichnung

Bei der Ehrung im Schützenhaus wurde noch eine ganz besondere Auszeichnung vergeben. Seit kurzer Zeit vergeben die Hörschwager Schützen die berüchtigte „A...geige“ an eines ihrer Mitglieder. Sie bekommt man für einen besonderen Lapsus. Dieses Mal waren vier Schützenmitglieder bei zwei auswärtigen Schieß-Terminen einen Tag beziehungsweise eine Woche zu früh dran. Die Geige ging an denjenigen des Quartetts, der beide Termine „wahrgenommen“ hatte.