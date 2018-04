Melchingen Fitnesstraining rund ums Heiligtum

Melchingen / SWP

Die Melchinger Feuerwehrsportler ertüchtigten sich für bevorstehende Wettkämpfe in Fatima/Portugal.

Eine Walking-Woche absolvierte die Melchinger Feuerwehrsportgruppe „Fit For Fire Fighting, FFFF“. Aber nicht etwa am heimischen Himmelberg, sondern in Portugal.

Willkommen in Lissabon

Die erste Begrüßung der Melchinger erfolgte bereits im Flugzeug beim Landeanflug. Der Kapitän und seine Crew hießen die Feuerwehrsportler von der Alb in Lissabon willkommen! Über die Osterfeiertag hielt sich die Gruppe durch ausgedehnte Touren in der weitläufigen Hauptstadt fit. Die verdiente Entspannung fand man abends – etwa in einem Fado-Lokal beim Wein und Gesängen von unglücklicher Liebe.

Die weitere Sportreise führte die Gruppe aufs Land nach Sao Pedro de Moël am Atlantik. Von dort aus besuchte man die Feuerwehren von Ourém, Fátima und Caxarias.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister von Ourém, Luis Albuquerque, und dem Tourismusbeauftragten Fernando Paquim überzeugten sich die Melchinger Feuerwehrsportler vom sportlichen und technischen Niveau der drei Wehren. Was den Sport angeht, setzen die portugiesischen Kameraden eher auf Fußball, über die Ausrüstung fachsimpelte man mit Händen und Füßen beim gemeinsamen Mittagessen. Sprachprobleme spielten da keine allzu große Rolle.

Fit für die Wettkämpfe

Selbstverständlich wurde in Fátima auch die Wallfahrtsstätte der Marienerscheinung besucht. Nach weiteren Strandläufen und Walking-Touren in Nazaré, in der Glasmanufaktur-Stadt Marinha Grande und in dem mittelalterlichen Festungsort Obidos kehrten die Feuerwehrsportler zurück – fit und bestens motiviert für die bevorstehenden landesinternen Wettkämpfe.