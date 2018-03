Na sowas! Firmen oder konfirmieren?

Burladingen / Matthias Badura

Korrektur: Der Weg der Ökumene ist scheint’s noch lang. Die HZ hat zwei Rituale verwechselt.

Da dachte man, man sei als Nachgeborener des letzten großen Vatikanischen Konzils und folglich im Geiste des konfessionellen Miteinanders erzogen; mithin ein Befürworter der Ökumene und wisse über Art und Gebräuche der großen Religionen Bescheid. Und dann muss man beschämt feststellen, dass man eine Unwahrheit in der Zeitung verbreitet hat: Der scheidende evangelische Geistliche Christoph Dinkel­acker hat nämlich noch nie in seinem Leben jemanden gefirmt, wie am Dienstag in der HZ fälschlich behauptet wurde. Freilich – konfirmiert (!) hat der Seelsorger schon Dutzende junger Menschen.

Da sind in der Eile zwei Begriffe durcheinander geraten. Bei der Firmung – die man selber verschusselt hat, vielleicht liegt die Verwechslung ja darin begründet? – erneuern die erwachsenen katholischen Christen gegenüber einem Bischof ihr Glaubensversprechen. Wohlgemerkt, die katholischen Christen!

Die Konfirmation bei den evangelischen Christen stellt ebenfalls eine persönliche Taufbestätigung dar, wird aber als Segnung verstanden, die den Eintritt ins kirchliche Erwachsenenalter und die Zulassung zum Abendmahl markiert. Das wollen wir künftig nicht mehr durcheinander bringen.

Wie bitte? So was darf einem sattelfesten Christen nicht passieren? Kann aber! Fragen Sie doch mal jemand, lieber Leser, er soll Ihnen auf die Schnelle sagen, wie viele Tiere Moses von jeder Sorte mit auf die Arche genommen hat. Zwei? Falsch! Keins! Noah war’s.