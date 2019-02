Melchingen Faust feiert im Melchinger Lindenhof Premiere

Melchingen / SWP

Premiere am 1. März im Lindenhof: Nach Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Von Johann Wolfgang von Goethe.

Der Lindenhof als Theater zwischen Heimat und Welt spielt Faust. Aus Auszügen aus dem ersten und zweiten Teil wurde eine eigene Fassung geschaffen, die den Bezug des „alten“ Stoffs mit der aktuellen Welt zeigen soll.

Spielerisch haben sich die drei Schauspieler, Regisseur und Dramaturg dem Stoff angenähert und spielerisch geht es auf der Bühne (eingerichtet von Claudia Rüll Calame-Rosset) weiter. „Wir haben Goethe zu uns hergeholt und verfolgen einen radikal heutigen Ansatz“, so Regisseur Christoph Biermeier. Im Fauststoff haben Dramaturg Georg Kistner und er viele aktuelle Themen entdeckt, die die Welt momentan umtreiben.

Letztendlich strebt die Menschheit immer noch nach Erkenntnis und will sich die Welt untertan machen. „MeToo, Flucht, Gentrifizierung, Künstliche Intelligenz – in Faust steckt eigentlich schon alles drin“, so Biermeier. Der Faust im Heute tritt im Theater Lindenhof mit einer sehr zeitgenössischen Ästhetik auf, inklusive Video und viel Musik (Leitung: Thomas Unruh). Damit möchte man insbesondere auch ein junges Publikum erreichen. Für Schüler bietet das Theater Stückeinführungen im Klassenzimmer an.

Info Premiere feiert die Produktion an diesem Freitag, 1. März, 20 Uhr, in Melchingen. Weitere Spieltermine sind am Samstag, 2. März, Donnerstag, 7. März, Freitag, 8. März, Donnerstag, 21. März, Freitag, 22. März, und Dienstag, 26. März.