Burladingen Fasnetsball der Stadtkapelle vor vollem Haus

Die Mädchen der Jugendkapelle entführten die Zuschauer beim ausverkauften Fasnetsball in der Burladinger Stadthalle mit ihrem Tanz zurück in die 90er-Jahre. © Foto: Eugen Leibold

Burladingen / Eugen Leibold

Ein tolles närrisches Programm der Stadtkapelle sowie ihrer Jugendkapelle und musikalische Unterhaltung mit der Liveband „Querbeet“ überzeugten die Besucher in der ausverkauften Stadthalle.

Wolfgang Bastian führte in seiner ureigensten Art durch den tollen Abend, der mit einem Gardetanz der Mädels der Jugendkapelle begann. Dann gab Läufer Johannes Leibold die Glossen des vergangenen Jahres zum Besten, ehe wiederum die Jugendkapelle aus dem Schulalltag berichtete. „Das Löffelspiel der Köche“ verlangte den Musikern danach einiges an Konzentrationsvermögen ab, ehe die Mädchen der Jugendkapelle mit ihrem Tanz in die 90er-Jahre entführten.

Beim „Trio Infernal“ mit Wolfgang Schroft, Walter Kraft und Markus Pfister ging es zuerst um den Alkohol, dann aber um das aktuelle Ortsgeschehen. Zum Schultes hieß es: „Die örtliche Presse isch ihm nicht gesinnt, bald steht in der Zeitung, der Schultes der spinnt. Wenn Zeitung it duat wias dr Schultes gern Hätte, no schreibt er sein Fruscht oifach in des Gmoidsblättle“. Zum Skilift sagte das Trio: „Am Skilift do isch bald wi am Ärztehaus, Hut ab vorm Betreiber, dass der nicht flippt aus“. Und zur Trigema-Arena kommentierten Wolfgang Schroft, Walter Kraft und Markus Pfister: „Arenagebühren die tragen sie wacker, der TSV hat noch den Käppelesacker“.

Dann sorgte die Lumpenkapelle der Jugendkapelle für Stimmug, es kam ein „Benofit-Tanz der Stadtkapelle“, und die Musiker zeigten, was wäre, „Wenn ich nicht auf der Bühne wär“. Mit Lumpenkapelle und Blechschaden ging es ins große Finale eines kurzweiligen Fasnetsballs.