Melchingen Fasnet auf vollen Touren

Einigen der Gruppen, die sich am Maskenball beteiligten, wird man beim Umzug wieder begegnen. © Foto: Adelbert Barth

Melchingen / Adelbert Barth

Auch Melchingen steht seit dem Schmotzigen kopf. Bereits morgens machten sich Elferräte, Musikanten, Hexen und Bären auf den Weg, um zusammen mit den befreundeten Narren aus Stetten und Hörschwag, die Schüler der Grundschule Stetten zu befreien.

Anschließend besuchte man die Melchinger Kindertagesstätte „Grashüpfer“ und stellte den Kleinsten die Melchinger Masken vor. Eine kleine Polonaise durfte dabei nicht fehlen.

Nachmittags wurde mit viel Getöse das Rathaus gestürmt. An geführt von der Lumpenkapelle, vom Prinzenpaar Stefanie I. und Mazlum I. sowie Narrenpräsident Stefan Kürsammer, forderten die Narren den Rücktritt der Rathaus-Chefin. Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue, als Bauarbeiter verkleidet, wehrte sich wortgewaltig. Aber nicht einmal das Versprechen, das neue Baugebiet endlich fertig zu stellen und Klein-Berlin nach Sonnenbühl einzugemeinden konnte, die Narren dazu bewegen, sie in ihrem Amt zu belassen.

Parallel dazu fand im Saal des Theaters Lindenhof ein Kinderball statt. Der Höhepunkt des Nachmittags war die Wahl des Kinderprinzenpaares. Nach einer spannenden Wahl wurden Anneli Fuchs und Hannes Szaukellis zum neuen Kinderprinzenpaar gekürt.

„Horig, horig, horig isch dia Sau“ tönte es, als abends der närrische Melchinger Lindwurm mit Fackeln beleuchtet durch die Straßen zog. Die Schar zog zum Narrenbaum, darunter auch sieben neue Burghexen, die dem Hexenvater Klaus Szaukellis, vorgeführt wurden.

Nach harten Prüfungen – über ein Feuer springen, auf dem Besen um den Narrenbaum reiten, einen ekligen Trunk zu sich nehmen – schworen die Neuen den Hexeneid am Baum und waren somit in die Gemeinschaft aufgenommen. Narrenpräsident Stefan Kürsammer lud anschließend zur Kostümprämierung und zum Show-Wettbewerb in die Halle ein.

Nach und nach – wahrscheinlich wollten die Besucher ihre Kostüme nicht zu früh zeigen – trafen die Gruppen ein. Sie boten einen gruslig-schönen Anblick, ganz nach dem diesjährigen Fasnetsmotto „Zombies, Dracula und Frankenstein jagen den Klein-Berlinern ein Schrecken ein“.

Sieben Gruppen hatten sich für die Kostümprämierung angemeldet. Am Ende lag „Schaurig-schön“ mit den meisten Stimmen vorn und war somit Gewinner des begehrten Wanderpokals. Beim Show-Wettbewerb trat leider nur eine Gruppe an, doch dafür begeisterte die Männergarde umso mehr. Steffi und Bianca Schanz hatten den Herren erfolgreich Tanzschritte beigebracht.

Zu der Musik des „Grehenberg-Express“ konnten die Vampire, Draculas, Hexen oder Zombies noch bis in die frühen Morgenstunden tanzen.