Ringingen Mit 85: Fanny Herter schließt ihren Laden

Ringingen / Matthias Badura

Mit der Schließung des Lebensmittelgeschäftes im Kreben 7 geht auch ein Teil der alten Ringinger Dorfkultur zu Ende.

Man hatte nie so recht daran glauben, es nie wirklich wahr haben wollen – dass Fanny Herter eines Tages wirklich einmal ihren Laden schließt. Die allermeisten der heute lebenden Ringinger kennen sie, seit sie selber kleine Kinder waren und ihre Mütter beim Einkaufen begleiten. Oder sich selbst vom eigenen Geld Süßigkeiten bei ihr kaufen durften.

Fanny Herter ist eine Institution, sie und der Lebensmittelladen im Kreben 7 gehören zum Dorf wie, wie... das Morgengeläut vom Kirchturm.

Nun steht ihr Entschluss fest: Über sechs Jahrzehnte war sie für ihre Kunden da – auch sonntags, wenn es am Hintereingang klingelte, weil jemand irgend etwas in der Küche ausgegangen war. Jetzt mit 85 will sie sich zur Ruhe setzen. Ende diesen Monats ist Schluss, so steht es an der Ladentür geschrieben – versehen mit Dankesworten an die treue Kundschaft. Alles habe seine Zeit, alles gehe einmal vorüber, sagte Fanny Herter gestern bei einem Besuch gegenüber der HZ.

Die 85-Jährige stammt ursprünglich nicht aus Ringingen, sondern aus Oberstetten. Sie kam gemeinsam mit ihrem Mann, dem unvergessenen „Herter-Mattheis“ hierher, als dieser 1949 ein Versprechen einlöste, das er und der Ringinger Vitus Dietz einander in der Kriegsgefangenschaft gegeben hatten. Sie wollten sich um die Eltern des jeweils anderen kümmern, wenn niemand aus dessen eigener Verwandtschaft dazu in der Lage sein sollte.

Diese Situation trat dann schicksalhaft bei dem Ringinger ein, als er als letzter von drei Söhnen 1949 bei einem Unfall mit einem Sprengkörper tragisch ums Leben kam. So nahmen sich die Herters der greisen Eltern an.

Das kleine Einkaufslädele und das Friseurgeschäft, das sie vorfanden, bauten sie zu einem modernen Lebensmittelgeschäft um. Fanny Herter betrieb den Laden, während Matthias Herter weiter in seinem Beruf als Zimmermann arbeitete. Die nicht kleine Landwirtschaft, die ebenfalls dazu gehörte, versorgten sie zusammen.

Wie viele Waren Fanny Herter im Laufe von über sechs Jahrzehnten in ihrem Laden verkauft hat, lässt sich nicht mehr ermessen, und unermesslich groß ist wohl auch der Umfang dessen, was sie in dieser Zeit erlebte: Sie stellte die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Haushaltswaren sicher; der Einkaufsladen war aber zugleich auch Informationsbörse und soziale Anlaufstelle. Ganz bestimmt hat Fanny Herter etlichen Menschen Kredit gewährt, wenn ihnen am Monatsende das Geld knapp wurde. Ob wohl jeder dieser Kredite bis auf den Cent zurückbezahlt wurde? Die 85-Jährige schweigt darüber.

Es wird einem weh ums Herz

Man kann sich ein Ringingen ohne Fanny Herter hinter ihrem Ladentisch mit der schönen altmodischen Obst-Waage irgendwie nicht vorstellen. Bei dem Gedanken, dass ein Stück des alten Dorflebens verschwindet, wird einem weh ums Herz.

Doch wie wird es ihr selber ergehen, ohne den Kundenverkehr ohne die Gespräche, ohne die Neuigkeiten, die täglich eintröpfeln? Die 85-Jährige macht sich da keine Sorgen, es gebe in ihrem Haushalt immer genug zu tun. Und sie hat ja eine Familie, zwei längst erwachsene Kinder und vier Enkelkinder.