Melchingen Es summt und brummt im Kindergarten

Ungewöhnlich frühe Apfelernte

Erträge Nicht nur im Melchinger Kindergarten rückt die Apfelernte näher. In den unteren Lagen des Zollernalbkreises wird man das Obst in rund zwei Wochen einbringen können, das ist ungewöhnlich früh. Auch die Annahmestellen öffnen dieses Jahr entsprechend schon vor der üblichen Zeit. Grund ist der trockene Witterungsverlauf. Es sind mengenmäßig reiche Erträge vorhergesagt. Dass die Äste fast aller Obstsorten voller Früchte hängen, kann auch der Laie erkennen. Auf der Alb wird man mit der Ernte rund zehn Tage später dran sein als in den unteren Lagen.