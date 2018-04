Gauselfingen Es läuft nicht alles rund beim TSV Gauselfingen

Gauselfingen / Eugen Leibold

Es läuft derzeit nicht alles rund beim TSV Gauselfingen, wie man bei der Hauptversammlung feststellen konte. So sagte der Vorsitzende Bernd Kappel, dass seine Versuche, die Abteilungen zu einer Gesamteinheit zu verbinden, gescheitert seien. Jede Sparte koche ihr eigenes Süppchen. Andererseits ist Kappel stolz auf seine Vorstandskollegen, die ihn unterstützen und sportliche Erfolge ermöglichen, so etwa Volkmar Brand, der die Fußball-Spielgemeinschaft mit Hausen auf den Weg brachte, und Marco Mazzarella, der die Leichtathletik.-Jugend zu neuem Leben erweckte.

Generell unzufrieden ist der Vorsitzende mit verschiedenen Regelung des Vereinsrechts, insbesondere mit der Haftung. Das sei dem Ehrenamt nicht zuträglich. Er habe deswegen einen Brief an Ministerpräsident Kretschmann geschrieben – und sogar Antwort erhalten. Das von ihm angesprochene Problem ist demnach nicht unbekannt, es kam auch schon im Städtetag zur Sprache. Kappel will an dieser Sache dran bleiben; er weiß, wie er sagte, auch die anderen Vereine des Dorfes hinter sich. Stärkere Unterstützung würde er sich hingegen von Ortsvorsteher Rudi Kanz wünschen.

Kassierer Marcel Titze zeigte sich enttäuscht, dass von den derzeit 334 TSV-Mitgliedern bei der Versammlung nur 35 anwesend waren. Aus diesem Grunde werde er sein Amt vorerst nur noch kommissarisch weiterführen. In seinem Bericht machte der Schatzmeister deutlich, dass die Mitgliedsbeiträge die Vereinsausgaben nicht decken, man sei auf Sponsoren und Spender angewiesen. Es folgten die Berichte des Schriftführers David Schneider und der Abteilungen. Nach der Entlastung brachten die Wahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Bernd Kappel; neuer Stellvertreter ist Pascal Amann, der das Amt von Bruno Fanslau übernahm; Schriftführer ist David Schneider und kommissarischer Kassierer Marcell Titze. Als Beisitzer agieren Dominik Haile, Timo Klaiber und Marcel Titzei. Das Amt des Abteilungsleiters Leichtathletik übernahm Kevin Brand von Marco Mazzarella. Kassenprüfer bleiben Josef Wittner und Uli Flad.

Geehrt wurden an dem Abend für 25 Jahre Mitgliedschaft: Stefanie Eisele, Marc Flad, Christoph Huber, Petra Kolbe und Tamara Kolbe; für 40 Jahre: Bernhard Fritz, Aribert Jaudas, Branko Knezevic und Denise Messmer.

Zu Ehrenmitgliedern ernannte man Marianne Kanz, Rudi Kanz und Anita Preiss. Leider waren nur zwei der zu Ehrenden anwesend.