Burladingen Erstmals sinken die Schulden nicht

Burladingen / Matthias Badura

Der Gemeinderat verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2019. Zahlreiche Bauvorhaben sind geplant.

Eingebracht und am gleichen Abend verabschiedet – so flott wie am Montag hat noch nie ein Haushaltsplan den Burladinger Gemeinderat passiert. Die tiefer gehenden Beratungen hatten freilich schon in einer Klausurtagung im Vorfeld stattgefunden.

CDU-Fraktionssprecher Michael Eisele sah es am Montagabend positiv: „Das stellt eine Zeitersparnis dar und führt dazu, dass wir mit der Umsetzung der Projekte im neuen Jahr zügig beginnen können“, meinte er in seiner Haushaltsrede.

Beide Fraktionen bezeichneten den Jahreshaushalt 2019 mit seinem Gesamtvolumen von knapp 43 Millionen Euro (das sind 4,3 Millionen mehr als im Vorjahr) als ein umfangreiches Werk, beide begrüßten die Vorhaben, die darin aufgelistet sind, beide warnten zugleich davor, dass die gute Konjunktur nicht ewig anhalten wird. Man müsse auch weiterhin umsichtig wirtschaften: „Insgesamt müssen wir gut haushalten, denn die höheren Einnahmen durch Gewerbesteuer und Einkommenssteuer werden laut Prognosen nicht so bleiben. In den kommenden Jahren ist wieder Sparen angesagt“, sagte Rosi Steinberg, Sprecherin der Freien Wähler. Eisele wiederum forderte „mehr Haushaltsdisziplin“ und den Verzicht auf außerplanmäßige Ausgaben.

Die Kommunalpolitiker erinnerten in dem Zusammenhang an die Vorhaben, die in den Jahren nach 2019 finanziert sein wollen oder finanziert sein müssen. Eisele nannte unter anderem den Neubau einer Gauselfinger Festhalle, die Sanierung des Burladinger Hallenbades, die Sanierung der Kläranlage oder den Ausbau des Glasfasernetzes.

Seine Einnahmen verdankt der Haushalt im Verwaltungsteil einer weiterhin munter sprudelnden Gewerbesteuer von zu erwartenden 4,1 Millionen Euro, den Einnahmen aus der Einkommenssteuer von 7 Millionen Euro und den Schlüsselzuweisungen von 7,6 Millionen Euro – die indes rückläufig sind.

Dem gegenüber stehen jedoch unter anderem im Verwaltungshaushalt gestiegene Personalkosten von allein 7,6 Millionen sowie Kosten für den Betriebs- und Verwaltungsaufwand von 7,3 Millionen Euro.

Es gibt Landeszuschüsse

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 2 Millionen Euro, rund 400 000 Euro weniger als im Vorjahr. Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes resultieren aus Bauplatzverkäufen, 3,7 Millionen Euro, wohingegen man an Erschließungskosten mit Aufwendungen von 3,3 Millionen Euro rechnen muss. Zuschüsse für den Vermögenshaushalt erhält die Stadt etwa für den vorgesehenen Kauf eines Rüstwagens: 330 000 Euro; weitere 220 000 muss sie selber erbringen.

An Krediten will man 415 000 Euro aufnehmen, aus den Rücklagen 1,8 Millionen entnehmen. Damit schmilzt das Polster auf 991 000 Euro. Als bedauerlich empfanden es die Gemeinderäte, dass erstmals seit 2010 keine Schulden abgebaut werden, andererseits ist keine Nettoneuverschuldung vorgesehen, der Schuldenstand stagniert.

Marktplatzumbau vordringlich

Die Fraktionen verabschiedeten den Haushalt einstimmig. Ebenso einstimmig drängten sie in der Sitzung am Montag auch darauf, die Gewerke für den sich hinziehenden Umbau des Rathausplatzes nun schnellstmöglich auszuschreiben.