Burladingen Enorm viel Schneebruch

Burladingen / Matthias Badura

Im Burladinger Forst haben die Fäll- und Aufräumarbeiten begonnen.

Warum ist der Traufweg zwischen Burladingen und Ringingen immer noch gesperrt? Haben denn die Kerls vom Forst noch nicht aufgeräumt? – fragt sich der Spazier- oder Gassigänger in einem Anflug von Naivität, wenn er vor dem Transparent steht, das vor einem weiteren Beschreiten des Weges warnt. Es hängt schon einige Wochen da.

Aber dann kommt schnell die Erleuchtung: Wann hätten die Forstleute das auch tun sollen? Seit Dezember lag Schnee – und liegt auf der Alb auch jetzt noch. Waldwege wie der am Trauf sind nach wie vor vereist. Bisher keine Chance, an die Stämme heran zu kommen.

Wie Forstdirektor Hermann Schmidt auf Anfrage der HZ sagte, habe man die Holzfällarbeiten nach der Winterpause am Montag dieser Woche wieder aufgenommen. In zehn Gebieten des Burladinger Stadtwaldes wird jetzt von den eigenen Kräften Laubholz geschlagen und aufbereitet.

Zugleich würden in großem Umfang Aufräumarbeiten laufen. Aufräumarbeiten? In vergangenen Wochen sind so viele Baumkronen und Äste unter der Schneelast zusammengebrochen wie in jüngerer Zeit noch nie. Bis zu 10 000 Festmeter könnten es im Stadtwald sein, fürchtet der Forstdirektor. Enorm!

Betroffen waren gerade die Höhenlagen um Burladingen herum. Während es im Killertal schon wieder regnete, setzte sich der Niederschlag weiter oben als nasse, schwere Flocken auf die Bäume. Knacks! Am stärksten beschädigt wurden dabei die „jungen bis mittelalten“ Fichtenbestände.

Das kann nun auch der Laie auf den ersten Blick erkennen, überall liegen Wipfel am Boden oder baumeln, abgeknickt, noch an ihren Stämmen. Das Aufräumholz, so Schmidt weiter, könne man noch verkaufen, freilich sinke wegen der Masse, wegen der erhöhten Aufarbeitungskosten und bei ohnehin schon niedrigen Preisen der Ertrag. Der Forstmann rechnet daher mit Einbußen von bis zu 250 000 Euro auf diesem Segment. Wie sich der Gesamteinschlag in Burladingen und die anderen Preise auf dem Markt entwickeln werden, könne man jedoch erst im Juni absehen. Momentan sei eine Prognose verfrüht. Dass nicht nur die abgebrochenen Kronen aufgeräumt werden müssen, ist klar, denn die stehen gebliebenen Stämme bieten den idealen Brut- und Lebensraum für Borkenkäfer. Auch sie müssen weg.

Die Arbeiten vergibt der Forst an Firmen – und bittet in dem Zusammenhang Spaziergänger, deren Warntafeln und -banner zu beachten. Vor allem wegen der eigenen Sicherheit, aber auch, damit die Arbeiten nicht behindert werden.

Um das Holz, das schon im Dezember – vor der Winterpause – umgemacht wurde, kümmert man sich ebenfalls in kommenden Tagen, wenn die Wege zugänglich und die dicken Eisschichten aufgetaut sind. Auch hier sollte man die Absperrungen unbedingt respektieren.

Die Privatwaldbesitzer bittet Schmidt, nicht mit Kleinstmengen an den Forst heranzutreten. Wer nur ein paar wenige Raummeter hat, möge sie zu Feuerholz verarbeiten.

In dem Zusammenhang ergeht eine letzte, aber dringende Bitte an die Privaten. Sie sollen Stämme ohne Kronen nach dem Lehrbuch im „Keilverfahren“ und mit Bruchleiste fällen. Wenn ein Stamm nicht von einer Krone beschwert wird und sich nach keiner Seite neigt, könne er unvorhersehbar in jede Richtung umfallen. Das gehe unglaublich schnell – und könne tödlich enden.