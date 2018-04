Ringingen Endlich – der Schandfleck kommt weg

Ringingen / Matthias Badura

Nicht nur hässlich, sondern auch ein Gefahrenpotenzial. Dieser Tage wird „Enders Haus“ endlich von der Bildfläche der Ringinger Dorfeinfahrt getilgt.

Im Ringinger Häuserbuch des Erzbischöflichen Pfarrarchivars Johann Adam Kraus trägt es den Namen „Lexes Haus“. Ältere Ringinger verbinden wegen des letzten Besitzers eher die Bezeichnung „Enders Haus“ mit ihm.

Weithin bekannt

Inzwischen kennt jedermann und auch außerhalb Ringingens das Gebäude als „Schandfleck“. Schon lange unbewohnt, verkam das Haus in der Kirchgasse zusehends, stürzte teilweise in sich zusammen, so dass vorbeugend weitere Teile eingerissen und Schutzzäune aufgestellt werden mussten.

Mehr Handhabe hatte die Dorfverwaltung nicht. Zwar hieß es von allen Seiten, es müsse doch möglich sein, da etwas zu unternehmen und den Steinhaufen komplett aus der Welt zu schaffen. Aber das war es nicht. Die Anläufe scheiterten allein schon daran, dass die Besitzer des Gebäudes über lange Zeit nicht zu ermitteln oder nicht zu greifen waren.

Halb zerfallen, ein unschöner Steinhaufen, auf dem sich fröhlich der Wildwuchs ausbreitete, „zierte“ das Haus nun über viele Monate die Ringinger Ortseinfahrt von Burladingen her.

Jetzt wird es abgetragen – ließ der spürbar frohe Ortsvorsteher Markus Weiß am Freitag die HZ wissen. Der Abriss erfolgt offenbar auf Anweisung der Behörden, die in dem morschen Mauerwerk zu Recht eine Gefahrenquelle sehen. Viele prägnante, ausdrucksstarke alte Häuser aus bäuerlicher Zeit wurden in vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Ringingen abgerissen, darunter die „Sonne“, „Longins“ oder „Killes“ – diesem hier wird man indes keine einzige nostalgische Träne nachweinen.