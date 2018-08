Killer Eine Peitsche für die nächste Fußballmeisterschaft

Killer / HZ

Das Deutsche Peitschenmuseum im Killermer Bahnhof öffnet am Sonntag um 10.30 Uhr wieder seine Pforten für Besucher aus nah und fern. Zum 25-jährigen Bestehen des Museums – es wurde 1993 eingeweiht – entstand die Idee einer Fußball-WM-Peitsche. Trotz des vorzeitigen und schmählichen Ausscheidens der deutschen Nationalelf wurde sie weiter verfolgt. Schließlich kommt die nächste Fußballmeisterschaft ja bestimmt!

Deshalb wird am kommenden Sonntag die über 150 Jahre alte Flechtmaschine der Peitschenwerkstatt im Museumsbahnhof im Mittelpunkt stehen. In den Glanzzeiten der Peitschenmacherei wurde zum Umflechten der Peitschen fast ausschließlich weißes Garn verwendet. Doch können auch bunte Garne zum Einsatz kommen. Das Umwickeln des Garns auf Spezialspulen, und das Einbringen der Fäden in insgesamt 32 Spindeln, ist sehr aufwändig. Normalerweise bleibt es den Musueumsbesuchern verborgen. Am Sonntag können die Besucher hingegen zusehen, wie Museumsleiter Oliver Simmendinger und sein Sohn Benjamin die Maschine bestücken.

Bis zur Fertigstellung der Peitsche in den Deutschlandfarben schwarz-rot-gold sind noch etliche Schritte zu tun. Ob die Sonderpeitsche am Sonntag komplett fertig wird oder erst an einem kommenden Öffnungstag, steht noch nicht fest. Die Besucher dürfen sich aber darauf verlassen, dass ihnen – in dem Fall an anderen Exemplaren und Werkstücken – alle Arbeitsschritte erläutert und gezeigt werden.

Neben der Vorführung in der Werkstatt, besteht die Möglichkeit, im Museums-Café einzukehren. Und vor dem Museum werden Erika und Zoltan Farkas ihre bis zu fünf Meter langen Peitschen knallen lassen.

Info Mehr Auskünfte über das Peitschenmuseum erhält man im Internet unter www.peitschenmuseum.de.