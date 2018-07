Melchingen Eine neue Comedygruppe ist da

Trio steht für Auftritte zur Verfügung

Kontakt Hannegret Bausinger ist in Melchingen vor allem als Heilpraktikerin bekannt, ihren Dorfmitbewohner Uli Barth, lange Jahre Vorsitzender und Dirigent der Lauchertmusikanten, könnte man dagegen als Melchingens „Mister Music“ bezeichnen. Uli Barth erlebte Hannegret Bausinger einstens bei einem Sketch auf der Fasnetsbühne – und war so begeistert, dass er die Heilpraktikerin fragte, ob man nicht einmal gemeinsam ein Programm gestalten könne. Auf verschlungenen Wegen stieß dann noch der unter anderem in Mössingen tätige Musiklehrer Franc Zibert (Dürrwangen) zu dem Duo. Gemeinsam erarbeiteten sie die jetzt vorliegenden Stücke und führten sie erstmals im April im kleineren Rahmen in Engstingen auf. Nach dem nun zweiten Auftritt – zu Recht – selbstbewusst geworden, bietet das Trio sein Programm nun für alle an, die bei ihrem Fest oder ihrer Feier ihren Gästen eine vergnügliche Showeinlage bieten wollen. Wer Interesse hat, wendet sich an Hannegret Bausinger in Melchingen, Bernhardstraße 15, Telefonnummer 07126/921 651.