Burladingen Eine gute Ausbildung macht’s

Schritt für Schritt zum Instrumentalisten

Für eine hochwertige musikalische Ausbildung von Kindesbeinen an sorgt in Burladingen neben den vielen musiktreibenden Vereinen die städtische Jugendmusikschule. Die Schülerinnen und Schüler an der Jugendmusikschule werden von studierten Fachkräften unterrichtet.

Die erste Berührung mit Musik erhält man an der Jugendmusikschule in der Eltern-Kind-Gruppe. Daran anschließend starten zwei Jahre vor der Einschulung die Kurse der Musikalischen Früherziehung. Mit der Einschulung geht es damit weiter, wobei man alle Instrumente kennenlernt und zum Teil auch selbst ausprobieren kann.

Etwa ab der 3. Klasse geht es los mit dem Erlernen „seines“ Instruments und dem Musizieren. Neben der Musikalität und dem Willen zum Üben ist dann natürlich auch die physische Voraussetzung entscheidend.