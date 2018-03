Burladingen Verkaufsoffener Sonntag kommt gut an

Verkaufsoffener Sonntag kommt gut an

Burladingen / Matthias Badura

Der verkaufsoffene Burladinger Sonntag war ein Publikumserfolg, Besucherscharen strömten in die Geschäfte am Stadtrand.

Nein, über die Resonanz des verkaufsoffenen Sonntags können der Burladinger Handels- und Gewerbeverein und die weiteren Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligten, nicht klagen. Es wuselte, Hunderte, womöglich Tausende Einkaufswillige und Schaulustige waren unterwegs.

Das lag am attraktiven Angebot, aber mithin auch am Wetter. Dem Palmsonntag lachte die Sonne und warm war es auch. Genau richtig, um einen Bummel zu unternehmen, etwas einzukaufen, sich beraten zu lassen, einfach nur zu schauen – oder um Bekannte zu treffen, mit denen man sich an einer der Garnituren etwa vor dem Rewe- oder dem Edeka-Markt niederlassen konnte.

Ob sich’s für die Händler gelohnt hat, muss der Kassensturz zeigen. Gegenüber der HZ äußerten sich mehrere bei einer ersten Befragung zufrieden, ja man habe gut verkauft. Davon zeugten auch die vollen Tragetüten. Unübersehbar ist andererseits, dass sich die Veranstaltung inzwischen fast komplett an den Ortsteingang verlagert hat, dass Edeka und Rewe mit den Flohmärkten sowie Schuh-Beck und das Trigema-Verkaufgeschäft die Kristallisationspunkte bilden, während es im Stadtkern mit seinen klassischen Einzelhandelsgeschäften eher ruhig bleibt.

Das kann auch die Bimmelbahn nicht ausgleichen, selbst wenn sie wieder fleißig den ganzen Tag Besucher von der Mitte Burladingens ans Stadtende und umgekehrt beförderte. Vielen, die da in den Abteilen mitreisten ging’s aber überhaupt nicht darum, irgendwohin zu gelangen. Den kleinen Leuten machte die Fahrt an sich Vergnügen, es war für sie die Krönung des Tages.