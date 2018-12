Ringingen Ein Lächeln in den Gesichtern der Erwachsenen

Ringingen / Kim Pfister

Beim Vorspielnachmittag betörten die Ringinger Nachwuchsmusiker ihr Publikum.

Beim Vorspielnachmittag der Jugendkapelle Ringingen und der Musikschule Burladingen konnten die jungen Musikerinnen und Musiker des Dorfes zeigen, was sie können und was sie schon gelernt haben. Zu Beginn des Nachmittages in der Festhalle erfreute die Jugendgruppe unter der Leitung von Caro Saule das Publikum. Melodien, die nach Tropen und Sonne klangen, erinnerten an den Urlaub im Süden – oder an den vergangenen Sommer.

Eltern können stolz sein

Anschließend stellte die Jugendmusikschule Burladingen ihre jungen Ringinger Talente vor: Mit Querflöten, Klarinetten und Trompeten verbreiteten sie weihnachtliche Stimmung. Die Musiklehrer Valentin Hude, Ute Hargina-Ullrich, Hilger Huntgeburth, Thomas Wunder und Peter Hasel können stolz auf ihre Schüler sein – und die anwesenden Eltern und Großeltern im Saal waren es erst recht.

Mehrere der Jugendmusikschüler waren zum ersten Mal dabei. Sie machten ihre Sache trotzdem hervorragend. So begeisterten die Kleinsten das Publikum mit ihren Blockflöten und zauberten allen Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht. Das Programm endete mit dem Vorspiel der Jugendkapelle Ringingen unter der Leitung von Robert Nadler. Das ganze Jahr über ist die Truppe motiviert und probt fleißig. Das zahlte sich am Vorspielnachmittag wieder einmal aus. Die Darbietungen erhielten viel Applaus.

Ein Lob vom Nikolaus

Gegen Abend besuchte der Nikolaus das Vorspiel und bescherte den Kindern und Jugendlichen kleine Geschenke. Der Heilige lobte die Nachwuchsmusiker für ihren Fleiß, forderte sie aber zugleich auf, nicht nachzulassen und fleißig weiter die Proben zu besuchen.