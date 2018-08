Burladingen Ein Bewerber  für Pfarrerstelle vorhanden

Burladingen / Matthias Badura

Erst meldete sich gar niemand. Jetzt könnte die verwaiste Stelle des evangelischen Pfarrers in Burladingen bald wieder besetzt sein.

Bekommt die Stadt wieder einen evangelischen Pfarrer? „Es sieht gut aus“, sagt Vera Bender, Burladinger Kirchengemeinderätin und Vorsitzende des Besetzungsgremiums, das den Neuen zu wählen hat. Anders als in der katholischen Kirche werden bei den Protestanten die Geistlichen nicht ernannt, sondern vor Ort von einem Gremium gewählt.

Name ist streng geheim

Ein Bewerber für die Stelle ist vorhanden – oder eine Bewerberin. Ob Mann, ob Frau und wer das ist darf Bender nicht sagen. Solange das Verfahren läuft herrscht strengste Geheimhaltung. Erst nach der Wahl und wenn alles beglaubigt ist, wird man den Namen öffentlich bekannt gegeben.

Zum einen, erklärt die Vorsitzende, müsse es mit der Wahl ja erst einmal klappen, zum anderen habe das Stillschweigen grundsätzlich auch mit der Situation der Kandidaten in ihren jetzigen Gemeinden zu tun. Es sorge für Unruhe, wenn bekannt wird, dass der Ortspfarrer sich weg bewirbt. Das sei wie in anderen Berufen auch.

Vera Bender strahlt sanft. Man merkt ihr an, die Neubesetzung ist mit vielen Telefonaten, Gesprächen, Konferenzen und Mailverkehr verbunden. Andererseits spürt man auch ihre Erleichterung, einen Kandidaten zu haben. Zuerst sah das ganz anders aus.

Pfarrer Christoph Dinkelacker wurde am 1. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Das Burladingen Besetzungsgremium formierte sich am 13. März. Ausgeschrieben wurde die vakante Stelle am 17. April. Aber: Fehlanzeige. Niemand meldete sich beim Oberkirchenrat in Stuttgart. „Es lagen leider keine Bewerber vor“, ließ man Burladingen von dort aus wissen. Allzu sehr gewundert hat das niemand. In der evangelischen Kirche herrscht inzwischen ähnlicher Priestermangel wie in der katholischen. Und die Geistlichen, die eine Stelle suchen, zieht es im Allgemeinen nicht aufs Land.

Doch eine zweite Ausschreibung hatte Erfolg, am vergangenen Freitag teilte man der Vorsitzenden einen Namen mit. Wie viele Bewerber sich beim Oberkirchenrat sonst gemeldet haben, weiß Bender nicht. Egal wie groß die Zahl ist, der Rat „benennt“ nur einen einzigen Kandidaten. Das Besetzungsgremium vor Ort kann also nicht aussuchen. Es kann bei seiner Wahl nur Ja oder Nein zum Vorschlag aus Stuttgart sagen.

Das Besetzungsgremium besteht aus zehn Burladinger Kirchengemeinderäten und einem Bezirksvertreter. Sollte der Bewerber durchfallen, wird die Suche nach einem neuen Kandidaten für ein Jahr ausgesetzt, die Stelle erst anschließend wieder ausgeschrieben. Alles beginnt von vorn.

In der Wahl muss der Kandidat die einfache Mehrheit erzielen. Bei elf Mitgliedern, die das Burladinger Gremium zählt, wären also sechs Ja-Stimmen erforderlich. Zu den Eigentümlichkeiten des evangelischen Kirchenrechts gehört nun, dass diese Stimmenzahl erreicht werden muss, ungeachtet dessen, wie viele Mitglieder des Gremiums an der Wahl teilnehmen. Auch wenn bloß sieben im Raum sitzen weil vier durch Krankheit oder Urlaub verhindert sind – der Bewerber wird nur angenommen, wenn er sechs Stimmen auf sich vereinigt.

Alles könnte sehr schnell gehen. Den Fristen nach sollte die Wahl bereits Ende des Monats stattfinden. Doch rechnet Vera Bender wegen der noch laufenden Ferienzeit mit einer Verschiebung in den September hinein.

Einzug erst im Januar

Falls bis dahin nicht bereits durchgesickert ist, wer künftig die rund 1400 evangelischen Seelen Burladingens betreuen möchte, dürfte es nach der offiziellen Bekanntgabe der Wahl nur noch wenige Stunden dauern, bis das Ergebnis allen, die sich dafür interessieren, bekannt ist. Allerdings werden die evangelischen Gläubigen der Stadt auch dann noch warten müssen, bis der – oder die – Neue ihren Antrittsgottesdienst feiert. „Nach der Wahl kommt die Weihnachtszeit. Da verlässt ein Pfarrer üblicherweise seine Gemeinde nicht“, meint die Vorsitzende.

Es werde wohl Januar werden, bis in das evangelische Pfarrhaus in der Nehberghalde neues Leben einzieht.