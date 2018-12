Burladingen Ehrungen bei Barth Logistik

Burladingen / SWP

In vorweihnachtlicher Stimmung und mit gut gelaunten Jubilaren feierten die Gesellschafterfamilien Barth zusammen mit den Beschäftigten deren zehn- und 25-jährige Arbeitsjubiläen. Ebenso wurden aus der langjährigen Betriebszugehörigkeit die in Rente gehenden Mitarbeiter verabschiedet. Als Laudatoren engagierten sich die jeweiligen Niederlassungsleiter, um ihre fleißigen Fachkräfte vorzustellen und sich bei ihnen für die langjährige Treue zu bedanken. Die geschäftsführenden Gesellschafter Berthold Barth und Peter-Johannes Barth sprachen den Geehrten ihren Dank aus und hoben den Zusammenhang von Betriebstreue und beruflicher Fachqualifikation hervor.

In seiner Begrüßung ging Berthold Barth unter anderem auf die Perspektive für Berufskraftfahrer ein. Man höre aktuell viel über Visionen und mögliche Zukunftsentwicklungen, welche das LKW-Fahren immer weiter automatisieren. Tatsächlich würden einige Neuerungen kommen und sicherlich Veränderungen mit sich bringen.

Eine Vielzahl technischer Hilfen habe auch Barth in seinem Fuhrpark installiert. Ganz neu im Fahrzeug sei nun der elektronische Abbiegeassistent, der jetzt ein digitales Bild in das Fahrzeug projiziert und damit die Rundumsicht am Fahrzeug ermöglicht. Und auch Tablets seien bereits seit einiger Zeit im Einsatz, mit denen der Fahrer das Auftragsmanagement bewerkstelligt, die Kommunikation mit seinem Disponenten und den Auftraggebern pflegt und auch wichtige Informationen zur Auslieferung oder Abholung der Güter dokumentieren und weiter kommunizieren kann. Die Welt der Logistik werde weiterhin digitalisiert – dennoch werde sie auch immer den Mann oder die Frau hinter dem Lenkrad benötigen, um in der Fläche, in der Stadt, auf dem Land allen Kunden, Industriebetrieben und Handelsunternehmen eine flächenübergreifende und an 24 Stunden am Tag funktionierende Logistik anbieten zu können. Deshalb sei gerade der Beruf des Berufskraftfahrers ein Zukunftsberuf mit vielen Neuerungen, den die Barth Logistikgruppe nach wie vor mit hoher Qualität und Güte ausbilde.