Burladingen Ehemaliger Realschulrektor Willi Lutz ist tot

Burladingen/Tailfingen / SWP

Der frühere Burladinger Realschulrektor, Schulamtsdirektor i. R. Willi Lutz, ist völlig unerwartet gestorben.

Nach kurzer schwerer Krankheit und völlig unerwartet ist Willi Lutz am vergangenen Mittwoch gestorben.

Willi Lutz stammte aus dem Kreis Reutlingen. 1968 legte er am Johannes-Kepler-Gymnasium in Reutlingen sein Abitur ab. Bevor er sein Studium zum Grund- und Hauptschullehrer an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen aufnahm, leistete er den Grundwehrdienst bei einer Gebirgsjägereinheit in Mittenwald ab. Seine Liebe zu den Bergen, zum Skilaufen und zum Klettern lässt sich sicherlich hier verorten.

1973 legte Lutz die Ersten Staatsprüfung für das Lehramt ab und wurde der Sonderschule in Mössingen zugewiesen. Hier arbeitete er nur ein Schuljahr, um in der Folge ein weiteres Studium zum Realschullehrer aufzunehmen. Mit der bestandenen Prüfung in den Unterrichtfächern Sport und Mathematik begann seine an Stationen reiche schulische Laufbahn.

Als Lehrer an der Realschule Meßstetten, als Konrektor in Gammertingen und als Rektor der Realschule Burladingen, wo er auch Geschäftsführender Schulleiter war, sammelte er nicht nur praktische Erfahrungen, sondern überzeugte auch mit seinem besonderen Talent: zuhören können, auch in schwierigen Situationen Ruhe bewahren und danach klar entscheiden. Die Kultusverwaltung übertrug Willi Lutz im November 1996 das Amt eines Schulrates beim Staatlichen Schulamt in Balingen. Wie er gerne sagte, waren die Jahre im Balinger Schulamt gute und glückliche Berufsjahre. Als zuständiger Schulrat für die Lehrerversorgung entwickelte er ein besonderes Lehrkräfte-Zuweisungssystem, das nicht nur den Lehrern und Schulen zugute kam, sondern auch in der oberen Behörde manch Nachahmer fand.

Weniger gelungen fand Willi Lutz die Entscheidungen der Landesregierung 2004/05, die Schulverwaltung in die allgemeine Verwaltung zu integrieren. Die Reibungsverluste, meinte er, seien viel zu hoch, und pädagogische Entscheidungen unterschieden sich doch oft von reinem Verwaltungshandeln. Diese Haltung brachte ihm an den Schulen hohen Respekt ein.

Bis zu seiner Pensionierung 2009 nach über 40 Dienstjahren war Lutz stellvertretender Leiter des wieder eigenständigen Schulamtes in Albstadt. Trotz enormer beruflicher Belastung engagierte sich Willi Lutz vielfältig auch ehrenamtlich in Verbänden und Vereinen. Die Tätigkeit als Bereitschaftsführer bei der Bergwacht und seine langjährige Präsidentschaft im Turngau Zollern-Schalksburg sind ausgewählte Beispiele für sein Engagement.

Im Juli dieses Jahres feierte Willi Lutz noch bei stabiler Gesundheit seinen 70. Geburtstag feiern. Sein erstes Enkelkind, auf das er sich so sehr freute, konnte er nicht mehr in die Arme nehmen. Seiner Frau und seiner Tochter gilt die Anteilnahme aller, die Willi Lutz kannten.