Burladingen Ebert weist Pfisters Vorwürfe zurück

Burladingen / Matthias Badura

Harry Ebert nimmt Anfragen der Presse üblicherweise nicht entgegen, äußerst sich höchstens gegenüber überregionalen Medien. Am Donnerstag ließ das Burladinger Stadtoberhaupt der HZ jedoch ein „Interview“ zukommen, in dem er auf Aussagen des Investors Kaspar Pfister reagiert. Pfister hatte dem kürzlich zur AfD beigetretenen Stadtoberhaupt vorgeworfen, das Ärztehaus und die Marktplatzplanung zu sabotieren. Die Fragen des Interviews stellte nicht die HZ, wer sie stellte, bleibt unklar. Wir veröffentlichen das Interview trotzdem im Sinne einer Stellungnahme und eines Orginaltones von Harry Ebert. Zu Beginn erklärt der Bürgermeister zunächst dem Eintritt in die AfD zu seiner Privatsache. Dann heißt es:

Es steht der Vorwurf Kaspar Pfisters im Raum, Sie würden das Projekt Ärztehaus und Neugestaltung des Marktplatzes behindern.

Harry Ebert: Da verkennt er Ursache und Wirkung. Letztlich waren es seine Mätzchen, die zu Verzögerungen geführt haben. Immerhin hat er unter fadenscheinigen Begründungen im Frühjahr des vergangenen Jahres einen Planungsstopp für das Projekt erlassen. Dadurch hat sich der Baubeginn um fünf Monate verzögert. Und genau diese fünf Monate hinken wir jetzt hinterher.

Die Verzögerungen lasten Sie also Pfister an?

Genau so ist es. Wenig hilfreich ist es auch, wenn man hinsichtlich der Gestaltung des neuen Marktplatzes mit immer neuen Forderungen auf die Stadt zukommt, die die Zielsetzungen für den Marktplatz, nämlich eine attraktive Stadtmitte mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen, gefährden. Die Stadtverwaltung ist bezüglich der aktuellen Planung des Ärztehauses überhaupt nicht mehr eingebunden. Wir erhalten, auch auf Anfrage keine Informationen über die Aufteilung der Praxen und die aktuelle Planung um bei der Marktplatzplanung reagieren zu können. So wurde das Ärztehaus beispielsweise umgeplant. Zugänge für Apotheke und Sanitätshaus, die früher innerhalb des Gebäudes vorgesehen waren, wurden, ohne die Stadt zu informieren, gestrichen und nach außen verlegt. Dies hat Auswirkungen auf die Marktplatzplanung.

Wann und wie kam denn aus Ihrer Sicht die Idee des Ärztehauses auf?

Richtigerweise muss man sagen, dass das Ärztehaus im Jahre 2011 bei einem Gespräch zwischen mir, Dr. Armin Schweitzer und dem inzwischen verstorbenen Klaus Hammon aus der Taufe gehoben wurde. Hintergrund war die Erkenntnis, dass der Altersdurchschnitt der Burladinger Ärzte in naher Zukunft ein Nachfolgeproblem erwachsen lässt. Der schlechte bauliche Zustand der meisten örtlichen Arztpraxen tat ein Übriges hinzu. Es erschien unwahrscheinlich, für solche Praxen Ärzte zu finden, wenn der derzeitige Praxisinhaber dereinst in den Ruhestand geht.

Das Problem war aber ja dann, einen Investor für das Ärztehaus zu finden.

Wir haben mit insgesamt fünf potenziellen Investoren gesprochen. In einer Zeit jedoch, in der man als möglicher Investor vor der Entscheidung steht, für eine Investition von zirka fünf Millionen Euro eine Rendite beispielsweise in Stuttgart von acht Prozent zu realisieren oder in Burladingen von vielleicht vier Prozent, ist die Entscheidung für Stuttgart eine einfache.

Dann kam Kaspar Pfister als Investor?

Im Nachhinein muss ich sagen, es war ein Fehler Benevit das Projekt zu übertragen und mir war von Anfang an nicht wohl dabei. Man hätte zunächst weitersuchen und gegebenenfalls das Ärztehaus in städtischer Regie verwirklichen sollen, was ohne weiteres mach- und finanzierbar gewesen wäre. Dann hätte man von der Stadt viel Schaden und negative Außenwirkung abgewendet und es wäre bereits fertig. Wir hatten, als im Frühjahr letztes Jahr besagter Planungsstopp verfügt war auch schon die Bereitschaft einzelner Ärzte, Teileigentum in einem Ärztehaus zu erwerben, gebaut von einem Bauträger. Und wir waren schon in Gesprächen mit einem Bauträger, der Bereitschaft signalisiert hat. Leider zerschlug sich diese Variante, nachdem Benevit wieder auf der Bildfläche erschien, als ihr Abenteuer in Gammertingen in die Hosen ging.

Sie meinen also, Benevit-Chef Pfister schadet der Stadt?

Die wortgewaltigen Äußerungen des Investors finden in der Presse natürlich dankbare Aufnahme. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass diese letztlich ja nur der eigenen Darstellung dienen. Burladingen wegen eines Beitritts seines Bürgermeisters zu einer demokratischen Partei als braunes Nest zu bezeichnen ist einfach nur abstrus und zum Schaden der Stadt. Damit macht er letztlich gerade das, was es mir vorwirft.

Pfister legt Ihnen auch einen Rücktritt nahe.

Er kann von Burladingen wegziehen, wenn es ihm hier nicht gefällt.

Sie würden mit Ihrem Verhalten die Ärztesuche behindern, ist ein weiterer Vorwurf seitens Benevit.

Na ja, der Herr Benevit-Chef gefällt sich als großer Macher und verkennt dabei, dass letztlich alle Ärzte, die jetzt unterschrieben haben, vor Jahren schon von uns angesprochen wurden.

Dass Frau Dr. Abt beispielsweise einen Mietvertrag unterschrieben hat, ist das Ergebnis langer Überzeugungsgespräche zwischen mir und der Ärztin. Auch die neue Kinderärztin wurde letztlich von mir überzeugt, ins Ärztehaus zu gehen. Mit nahezu allen derzeitigen Mietern hatten wir bereits Gespräche geführt.

Dennoch hatten sie bis zuletzt nicht einen einzigen unterschriebenen Mietvertrag.

Das ist richtig. Aber auch Benevit hatte bis zum Baubeginn nicht einen einzigen Mietvertrag in der Tasche. Es war aber auch von vornherein klar, dass die Mietersuche leichter sein würde, wenn man mal sieht, dass in dem Projekt tatsächlich etwas vorangeht. Und so ist es letztlich ja aber auch gekommen.

Und wie geht es jetzt weiter?

Wir sind mit der Planung des Marktplatzes im Zeitfenster und gehen davon aus, dass wir die Arbeiten in diesem Jahr noch ausschreiben können. Ich bin davon überzeugt, dass der Marktplatz Mitte des nächsten Jahres fertig sein und eingeweiht wird.

Mit hoher Aufenthaltsqualität und weniger Parkplätzen, wie vom Gemeinderat gefordert?

Bis zu Beginn unserer Marktplatzplanungen und Fertigung des ersten Entwurfs war die Forderung des Gemeinderates, möglichst viele Autostellplätze unterzubringen. Nun hat offenbar ein Sinneswandel stattgefunden. Dies nehmen wir zur Kenntnis und planen entsprechend.

Ich habe aber auch mehrfach darauf hingewiesen, dass wir ein enormes Parkplatzproblem bekommen werden. Immerhin müssen die Mitarbeiter von Stadtverwaltung, Volksbank, Arztpraxen und die von Benevit prognostizierten 500 bis 600 Besucher täglich, ja auch irgendwo parken.

Wäre es nicht sinnvoll gewesen, über eine Tiefgarage nachzudenken?

Wir haben es dem Gemeinderat vorgeschlagen und auch schon Entwürfe vorgelegt. Es wurde abgelehnt mit der Begründung, es seien genügend Parkmöglichkeiten vorhanden. Warten wir mal ab.