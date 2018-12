Burladingen Ebert teilt wieder im Amtsblatt aus

Beim Umbau des Rathausplatzes läuft alles rund, die Arbeiten liegen im Zeitplan, an möglichen Verzögerungen seien der Ärztehaus Investor Kaspar Pfister und sein Unternehmen, die Benevit, schuld – behauptet Burladingens Bürgermeister Harry Ebert in einer Stellungnahme im Amtsblatt. © Foto: Matthias Badura

Burladingen / Matthias Badura

Der Burladinger Bürgermeister weist die Schuld an möglichen Bauverzögerungen auf dem Marktplatz und in der Bahnhofstraße dem Ärztehaus-Investor Kaspar Pfister zu.

Die Burladinger Stadtverwaltung in Person von Bürgermeister Harry Ebert tut nicht genug, um den Bau des Rathausplatzes voran zu treiben. Sie verzögert und verschleppt ihn vielmehr – so lauten verallgemeinert die Vorwürfe, die der Benevit-Geschäftsführer und Investor des Ärztehauses, Kaspar Pfister, jüngst in einem Pressegspräch erhob (die HZ berichtete).

Ebert, der üblicherweise nicht mit der Presse spricht und ihre Anfragen nur schlampig beantworten lässt, nimmt nun im Amtsblatt zu den Aussagen Kaspar Pfisters Stellung – „um der Bevölkerung ein wahrheitsgetreues Bild zu vermitteln“, wie es in der Einleitung heißt, die erkennbar kein objektiver Journalist verfasst hat, sondern wohl Harry Ebert selbst. Dann folgt seine Stellungnahme.

Zu dem Vorwurf, die Stadt treibe die Bauarbeiten am Marktplatz nicht voran, erklärt der Rathauschef, die Stadt habe sich im Mai gegenüber dem Investor bereit erklärt den Haushalt 2019 fix zu verabschieden, so dass die Bauarbeiten im Februar vergeben werden können. In dieser Besprechung sei außerdem vereinbart worden, dass der Marktplatz „möglichst im Laufe des Juli 2019 fertiggestellt wird und dass gewährleistet ist, dass die Apotheke und die Läden im Untergeschoss auch während der Bauphase angefahren und betreten werden können. Dies ist von Seiten der Stadt für die gesamte Bauphase sichergestellt“, so Ebert.

Der vom Investor angemahnte Bauzeitenplan, behauptet der Bürgermeister weiter, „wurde erstellt“ und, versteht man Ebert richtig, auch von Kaspar Pfister und seinem Stab akzeptiert. Die Arbeiten würden voll im Zeitplan liegen. Daneben sei schon im Mai klar geworden, „dass der Marktplatz keinesfalls zum von Benevit geplanten Einzugstermin am 1. April fertig werden kann“. Kaspar Pfister soll demzufolge „eingesehen und akzeptiert“ haben, „dass die Mietverhältnisse gegebenenfalls etwas nach hinten geschoben werden müssen“.

Zu dem Vorwurf, die Arbeiten in der Bahnhofstraße würden nicht vorankommen, schreibt Ebert, der Gemeinderat habe die Gewerke schon im Juli vergeben. Das beauftragte Unternehmen habe jedoch nicht beginnen können, weil die Außenarbeiten am Ärztehaus noch nicht fertig gestellt waren und bis zum Oktober Baufahrzeuge die Straße verstellt hätten. Nun aber habe die Baufirma „aufgrund der Witterung und des zu erwartenden Wintereinbruchs, die Arbeiten eingestellt, da im Moment keine fachgerechten Randsteinbeton- und Tiefbauarbeiten möglich sind.“

Dass die Benevit eine von ihr geplante Garage nicht errichtenkann, führt Ebert ebenfalls auf deren eigenes Verschulden zurück: Der Antrag des Unternehmens sei fehlerhaft gewesen. „Unvollständige Unterlagen hemmten schon zuvor mehrfach die Ausstellung der notwendigen Baugenehmigungen für das gesamte Ärztehaus. Erst am 30. Oktober dieses Jahres erreichte die Stadtverwaltung die Mitteilung des Landratsamtes, dass nunmehr alle Unterlagen vollständig wären.“

Im Gespräch mit der HZ hatte Kaspar Pfister außerdem dargelegt, seinen Informationen zufolge seien keine Leerrohre für Glasfaserkabel und Stromtankstellen vorgesehen. Ebert weist das zurück und lässt die Öffentlichkeit wissen: „Selbstverständlich sind in der Bahnhofstraße die für schnelles Internet erforderlichen Leerrohre vorgesehen und auch schon verlegt. Sogar in das Ärztehaus selbst wurden schon Leerrohre eingelegt.“ Auch Stromtankstellen seien bei der EnBW beantragt.

Dagegen räumt Ebert die Darstellung ein, wonach die Benevit nicht in die Gestaltung des Marktplatzes einbezogen wurde, hält aber dagegen: „Dies ist richtig, diente jedoch einem beschleunigten Vorankommen. Denn wenn auch noch Beteiligte einbezogen werden müssten, die ihr eigenes Projekt nicht im Griff haben, würden Planung und Herstellung des Marktplatzes tatsächlich verzögert.“ Abstimmungsgespräche mit der Benevit hätten jedoch regelmäßig stattgefunden.

So zieht Ebert am Schluss folgendes Fazit: „Es läuft alles nach Plan und nicht nur das. Es läuft alles so, wie mit dem Bauherrn Benevit vereinbart. Tatsächlich ist der Marktplatz gegenüber der Fertigstellung des Ärztehauses zirka vier Monate in Verzug. Das sind genau die vier Monate, die dadurch entstanden sind, dass der Bauherr für sein Projekt im Frühjahr 2017 einen Planungsstopp verfügt hat.“